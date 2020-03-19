Sağlık Bakanı Koca, emekli Orgeneral Aytaç Yalman ile birlikte Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin... - Son Dakika

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Sağlık Bakanı Koca, emekli Orgeneral Aytaç Yalman ile birlikte Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin...
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca, emekli Orgeneral Aytaç Yalman ile birlikte Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısının 3'e yükseldiğini bildirdi.
Sağlık Bakanı Koca, emekli Orgeneral Aytaç Yalman ile birlikte Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısının 3'e yükseldiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 04:54 Kaynak: AA
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