Sağlık Bakanı Koca, "Gençler Soruyor" Programında Konuştu
1 saat önce
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması İSTANBUL - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Medipol Üniversitesinde düzenlenen programda konuştu.
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması İSTANBUL - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Medipol Üniversitesinde düzenlenen programda konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 01:02 Kaynak: AA
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