Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanı Koca, "Gençler Soruyor" Programında Konuştu

Sağlık Bakanı Koca, "Gençler Soruyor" Programında Konuştu

1 saat önce

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması İSTANBUL - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Medipol Üniversitesinde düzenlenen programda konuştu.

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması İSTANBUL - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Medipol Üniversitesinde düzenlenen programda konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 01:02 Kaynak: AA

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