Sağlık Bakanı Koca: "(İzmir'deki deprem) 26 can kaybımız var. 25'i yoğun bakımda, 381 kişi halen tedavi görüyor. 4 ameliyat daha başarıyla sonuçlandı"
31.10.2020 13:37
Sağlık Bakanı Koca: "(İzmir'deki deprem) 26 can kaybımız var. 25'i yoğun bakımda, 381 kişi halen tedavi görüyor.
Sağlık Bakanı Koca: "( İzmir'deki deprem) 26 can kaybımız var. 25'i yoğun bakımda, 381 kişi halen tedavi görüyor. 4 ameliyat daha başarıyla sonuçlandı"
Deprem, İzmir, Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Sağlık Bakanı Koca: '(İzmir'deki deprem) 26 can kaybımız var. 25'i yoğun bakımda, 381 kişi halen tedavi görüyor. 4 ameliyat daha başarıyla sonuçlandı' - Son Dakika
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