Sağlık Bakanı Koca, yaralıları ziyaret etti - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Koca, yaralıları ziyaret etti

15 dakika önce

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, depremin sembol isimlerinden UMKE personeli Emine Kuştepe ile birlikte, Elazığ Fethi Sekin Hastanesi'nde tedavileri devam eden depremzedeleri ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Sağlık Bakanı Koca, yaralıları ziyaret etti, System.String[]

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, depremin sembol isimlerinden UMKE personeli Emine Kuştepe ile birlikte, Elazığ Fethi Sekin Hastanesi'nde tedavileri devam eden depremzedeleri ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Elazığ'da, 24 Ocak Cuma günü meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından yaralar sarılmaya devam ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, enkaz altında kalan Azize Çelik ile telefonla konuşan UMKE personeli Emine Kuştepe ile birlikte Elazığ Fethi Sekin Hastanesi'nde tedavileri devam eden yaralıları ziyaret etti. Yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi alan Bakan Koca'nın ziyaret ettiği hastalar arasında, enkazdan çıkarılışı esnasında sedyenin taşınmasına yardım ettiği Fatma Yamış ve Kuştepe'nin telefonla konuştuğu Azize Çelik, eşi Cengiz Çelik ile oğlu Muhammet Çelik de yer aldı.

Bakan Koca, yaralılarla bir süre sohbet ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.


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Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:49 Kaynak: DHA
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