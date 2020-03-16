Sağlık Bakanlığından koronavirüse karşı yeni kamu spotları (4) - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Sağlık Bakanlığından koronavirüse karşı yeni kamu spotları (4) - Son Dakika

Sağlık Bakanlığından koronavirüse karşı yeni kamu spotları (4)

6 saat önce

Sağlık Bakanlığı, koronavirüse karşı vatandaşları alınması gereken tedbirler hakkında bilgilendirmek ve hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla iki yeni kamu spotu hazırladı.

Sağlık Bakanlığı, koronavirüse karşı vatandaşları alınması gereken tedbirler hakkında bilgilendirmek ve hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla iki yeni kamu spotu hazırladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüsle mücadele için yeni bir iletişim kampanyası hazırlandı.

Vatandaşları koronavirüse karşı alınması gereken tedbirler hakkında bilgilendirmek ve hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla hazırlanan kampanyada, medikal drama kategorisindeki iki dizinin başrol oyuncuları yer aldı.

Televizyon için hazırlanan iki kamu spotundan biri koronavirüs riskinden korunmak için alınması gereken 14 kuralı işlerken, diğeri yurt dışından dönüşlerde uyulması gereken kuralları ve alınması gereken önlemleri konu alıyor.

Koronavirüs riskine karşı alınması gereken önlemleri, "Mucize Doktor" dizisinde "Doktor Ali Vefa" karakterini canlandıran Taner Ölmez anlatıyor. Yurt dışı dönüşlere dair uyarılar ise "Hekimoğlu" dizisinin başrol oyuncusu Timuçin Esen tarafından yapılıyor.

Kampanya televizyon, radyo, outdoor ve internet mecralarında eş zamanlı olarak yayımlanacak.

Sağlık Bakanlığından koronavirüse karşı yeni kamu spotları (4)

Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 10:55 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ünlü oyuncular Taner Ölmez ve Timuçin Esen, kamu spotunda koronavirüsten korunmanın yollarını anlattı
Fransa, Kanada ve Rusya, koronavirüs nedeniyle sınırlarını kapatma kararı aldı ABD Savunma Bakanı Esper ve yardımcısı koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı Karantinadan kaçmaya çalışan umreciler ile polis arasında arbede yaşandı
Son dakika: Koronavirüs salgını piyasaları vurdu! Dolar kuru 6.40'ı aştı Son dakika: Koronavirüs salgını piyasaları vurdu! Dolar kuru 6.40'ı aştı         
17:10
Koronavirüs sebebiyle Brent petrolün varil fiyatı 30 doların altına düştü Koronavirüs sebebiyle Brent petrolün varil fiyatı 30 doların altına düştü         
16:48
Koronavirüs tedbirlerini hafife alanlara ceza verilebilir Koronavirüs tedbirlerini hafife alanlara ceza verilebilir         
16:46
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti         
16:17
Koranavirüs salgını berberlerin işlerine de darbe vurdu Koranavirüs salgını berberlerin işlerine de darbe vurdu         
15:36
Ukrayna'dan gelen Necati Şaşmaz, koronavirüs şüphesinden dolayı çocuklarını icra yoluyla görebildi Ukrayna'dan gelen Necati Şaşmaz, koronavirüs şüphesinden dolayı çocuklarını icra yoluyla görebildi         
15:33
Son Dakika: IMF, koronavirüse karşı kullanmak için 1 trilyon dolarlık krediyi hazırladı Son Dakika: IMF, koronavirüse karşı kullanmak için 1 trilyon dolarlık krediyi hazırladı         
15:15
Şükrü Hanedar Rıdvan Dilmen'e patladı: Şeytanlık senin ruhunda var Şükrü Hanedar Rıdvan Dilmen'e patladı: Şeytanlık senin ruhunda var         
09:21
Galatasaraylı Ömer Bayram'ın sağ el tarak kemiği kırıldı Galatasaraylı Ömer Bayram'ın sağ el tarak kemiği kırıldı         
09:12
Karatay'ın önerip Büyükelçi Yardımcısı'nın içtiği kelle paça çorbasına İzmir'de talep arttı Karatay'ın önerip Büyükelçi Yardımcısı'nın içtiği kelle paça çorbasına İzmir'de talep arttı         
08:55
Sahaya mayolu giren manken Kinsey Wolanski koronavirüsten dolayı ormanda tarzan gibi yaşayacak Sahaya mayolu giren manken Kinsey Wolanski koronavirüsten dolayı ormanda tarzan gibi yaşayacak         
08:55
Samsun'da dalgalanan Türkiye'nin en büyük bayrağında selfie yoğunluğu yaşanıyor Samsun'da dalgalanan Türkiye'nin en büyük bayrağında selfie yoğunluğu yaşanıyor         
08:46
Hintlilerin şifa formülü: Koronavirüse karşı inek idrarı içme partisi Hintlilerin şifa formülü: Koronavirüse karşı inek idrarı içme partisi         
08:15
Koronavirüse karşı evde oturma çağrısı yapan Eser Yenenler'e ünlü isimlerden destek yağdı Koronavirüse karşı evde oturma çağrısı yapan Eser Yenenler'e ünlü isimlerden destek yağdı         
08:13
Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exatlon Türkiye'den ilk fragman yayınlandı Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exatlon Türkiye'den ilk fragman yayınlandı         
07:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 05:19:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sağlık Bakanlığından koronavirüse karşı yeni kamu spotları (4) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]