Son Dakika Haberleri: Sağlık Bilimleri Üniversitesi geleneksel iftar programı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi geleneksel iftar programı

59 dakika önce

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) tarafından geleneksel iftar programı düzenlendi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi geleneksel iftar programı, System.String[]
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) tarafından geleneksel iftar programı düzenlendi.
Hidiv Kasrı'nda düzenlenen program, Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.
SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, programda yaptığı konuşmada, üniversitenin gelişimine katkı sağlayan tüm çalışanlara ve hocalara teşekkür etti.
Ramazan ayının birlik ve beraberlik ayı olduğunu ifade eden Erdöl, sağlık ve huzur içinde tekrar ramazana erişme temennisinde bulundu.
Programa, Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Kadıköy Kaymakamı Dr. Mustafa Özarslan, Anadolu Ajansı (AA) İstanbul Bölge Müdürü Hüseyin Altınalan, Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü Metin Özdemir, akademisyenler, üniversite çalışanları ve davetliler katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 12:19 Kaynak: AA
Kuran-ı Kerim, Güncel
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