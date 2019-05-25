Sağlık Bilimleri Üniversitesi geleneksel iftar programı
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Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) tarafından geleneksel iftar programı düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 12:19 Kaynak: AA
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) tarafından geleneksel iftar programı düzenlendi.
Hidiv Kasrı'nda düzenlenen program, Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.
SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl
, programda yaptığı konuşmada, üniversitenin gelişimine katkı sağlayan tüm çalışanlara ve hocalara teşekkür etti.
Ramazan ayının birlik ve beraberlik ayı olduğunu ifade eden Erdöl, sağlık ve huzur içinde tekrar ramazana erişme temennisinde bulundu.
Programa, Türk Kızılayı
Genel Başkanı Kerem Kınık
, Kadıköy
Kaymakamı Dr. Mustafa Özarslan
, Anadolu Ajansı
(AA) İstanbul
Bölge Müdürü Hüseyin Altınalan, Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü Metin Özdemir, akademisyenler, üniversite çalışanları ve davetliler katıldı.
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