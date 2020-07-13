Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Cevdet Erdöl'den 15 Temmuz mesajı Açıklaması - Son Dakika

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Cevdet Erdöl'den 15 Temmuz mesajı Açıklaması

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, 15 Temmuz'un, "ayağa kalkış ve bir milletin kendine gelişi" olduğunu belirterek, "Bu aziz vatanın üzerinde kirli emelleri olan bütün dış mihraklara indirilmiş tevhit tokadıdır 15 Temmuz." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, 15 Temmuz'un, "ayağa kalkış ve bir milletin kendine gelişi" olduğunu belirterek, "Bu aziz vatanın üzerinde kirli emelleri olan bütün dış mihraklara indirilmiş tevhit tokadıdır 15 Temmuz." ifadelerini kullandı.

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Prof.Dr. Erdöl, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ve sergilediği liderlik nedeniyle, 15 Temmuz darbe girişimini düzenleyenlerin muvaffak olamadıklarını belirtti.

Türkiye'nin büyüyüp gelişmesini istemeyen hainlerin 15 Temmuz gecesi köprüleri, yolları tuttuklarını anımsatan Erdöl, şöyle devam etti:

"Dünya mazlumlarının umudu, sığınağı Türkiye'mizi ithal baltalarla parçalamaya, yerine bir ihanet şebekesi koymaya kalkıştılar. O gece, necip milletimiz, necis bir zillete karşı kıyamete kadar ilanihaye unutulmayacak en ağır silleyi indirmiştir. İşte en sarih ve kesin şekilde anlaşılmıştır ki şühedanın aziz kanıyla sulanan bu aziz topraklar, asla sahipsiz değildir. 15 Temmuz gecesi tanklar sapanlara, uçaklar levyelere, vesayet millete ve küfür imana yenilmiştir."

Darbe kalkışmasına bedenini siper eden Türk milletinin, geleceği karartılmak istenen Türkiye'nin aydınlığı ve kanı ile bedel ödeyerek tarih yazmayı karakter edinmiş "Asım'ın nesli zinciri"nin son halkası olduğunu belirten Erdöl, " Çanakkale'de dönemin en güçlü armadasına 'Dur bakalım. Benim göğsümde bu yüce iman durdukça geçemezsin' diyen bir milletin, bir inancın ve bir imanın devamı, 15 Temmuz gecesi hainlere gene aynı dersi vermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Erdöl, 15 Temmuz'un sadece alçakça bir darbeyi sindirişin tarihi olmadığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Çok daha derin ve geniştir 15 Temmuz'un tefsiri, milattır, müjdedir, ibrettir, derstir, zaferdir, şuurdur, hikmettir, diriliştir, kurtuluştur, ayağa kalkış ve en nihayet bir milletin kendine gelişidir, 15 Temmuz. Bu aziz vatanın üzerinde kirli emelleri olan bütün dış mihraklara indirilmiş tevhit tokadıdır, 15 Temmuz. Bu yönüyle 15 Temmuz, necip bir milletin irade beyanı, evrensel tam bağımsızlık manifestosudur. Artık kirli hesapların, derin darbelerin, yüce bir milleti esareti altına alamayacağının haykırışıdır. 15 Temmuz atalarımızın mübarek kanıyla sulanan bu aziz topraklarda, kutlu uyanışın, birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunun yeniden dirilişidir. 15 Temmuz şehitlerimiz ve gazilerimiz asla ve asla bu millet tarafından unutulmayacak, unutturulmayacaktır."

Cevdet Erdöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 11:15 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Cevdet Erdöl'den 15 Temmuz mesajı Açıklaması - Son Dakika

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