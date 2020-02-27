Sağlık Bilimleri Üniversitesinde Kenevir Çalıştayı düzenlendi - Son Dakika

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknopolis Teknoloji Transfer Ofisi tarafından Kenevir Çalıştayı düzenlendi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, çalıştaydaki konuşmasında, milattan önceki yıllardan bu yana bilinen kenevir bitkisinin saplarından, liflerinden, tohumlarından çeşitli amaçlarla faydalanıldığını dile getirerek, kenevirin pek çok alanda çok sağlam, kuvvetli, dayanıklı malzemelerin ve ilaçların üretildiği bir bitki olduğunu anlattı.

İlaç ve tıp alanında kenevirden çok faydalanıldığına değinen Erdöl, şunları söyledi:

"Tıp alanında son zamanlarda kenevirden nasıl fayda sağlayabiliriz diye üniversite olarak Teknoloji Transfer Ofisimiz marifetiyle bir çalıştay düzenledik. Kenevirin tıp alanında kullanımında neler yapılabileceği, kenevirden nasıl faydalanılabileceği şu anda çalışılması gereken bir konu. Bildiğim kadarıyla ülkemizde ilk defa böyle bir çalıştay düzenleniyor."

Kenevir üretiminin Türkiye'de 19 ilde serbest bırakıldığını kaydeden Erdöl, "Kenevir üretiminin neticesinde elbette ondan neler elde edilebileceği gündeme getirilmeliydi. Biz, tıp alanında kenevirden nasıl yararlanabileceğimizi, sağlık sektörü içerisinde neler elde edebileceğimizi çalıştay vasıtasıyla irdeleyeceğiz. Sanayicilerimizle iş birliği yaparak yeni üretim alanlarında, sağlık alanında ilaçlar veya diğer tıbbi ürünler bakımından kenevirden nasıl faydalanabileceğimizi düşünmeye çalışacağız." diye konuştu.

Erdöl, çalıştayda bilim insanlarının, üreticilerin, sağlık sektöründen firmaların yer aldığına değindi.

"Önümüzdeki yıllarda kongre ve fuar şeklinde devam edecek"

Teknopolis Teknoloji Transfer Ofisi Yürütücüsü Dr. Öğretim Üyesi Orhan Çömlek de dünyanın kenevirden katma değeri yüksek ürünler ürettiğine değinerek, tıbbi kenevirin Türkiye'de önünün açılabilmesi, elde edilecek ürünlerin gerek ülke insanına gerekse uluslararası pazarlara ulaşmasını sağlayacak mekanizmaların kurulması için yapılabilecekler için çalışma başlatıldığını anlattı.

Kenevirin büyük bir endüstri olduğunu ve giderek güçlendiğini dile getiren Çömlek, şu bilgileri verdi:

"Akademisyenlerimizi, sanayicilerimizi, çiftçilerimizi ve kamu kuruluşlarından ilgili bakanlıklardan uzmanları davet edelim ve görüşelim dedik. Çalıştayımızın ilk bölümünde bu konuya emek vermiş, bu konuyu bilen, literatürü taramış bilim insanları ve sanayiciler tecrübelerini paylaşacak. İkinci bölümde 9 masadan oluşturduğumuz gruplarla kenevirin Türkiye'deki ve dünyadaki durumunu daha detaylı inceleyeceğiz, hukuki sürecin nasıl olması, önünü açmak için neler yapılması gerektiğini ele alacağız. Dünyada kenevir üzerine yapılan tüm çalışmalar ne ise bunları en az senede 1 kere kongre düzenleyerek, uluslararası bir etkinlik yapabilir miyiz ve bilgileri Türkiye'deki sanayici ve akademisyenlere zamanında aktarabilir miyiz diye düşünüyoruz. Önümüzdeki yıllarda kongre ve fuar şeklinde devam edecek bir organizasyon olacak."

Prof. Dr. Neşet Arslan'ın kenevirin tarihsel ve hukuksal arka planına ilişkin bilgi verdiği çalıştayda, Prof. Dr. Fikret Akınerdem dünya kenevir pazarını ve Prof. Dr. Ali Kemal Ayan endüstriyel kenevir üretimi ve kenevirin Türkiye'deki durumunu anlattı.