Sağlık çalışanlarına dürümlü destek - Son Dakika
Son Dakika Genel Sağlık çalışanlarına dürümlü destek - Son Dakika

Sağlık çalışanlarına dürümlü destek

6 saat önce

Sağlık çalışanlarına dürümlü destek Dürümler moral notlarıyla servis edildi Tuzla'da bir restoran müdürü, korona virüsüne karşı mücadele eden sağlık çalışanlarına dürümlü ayranlı destek verdi.

Sağlık çalışanlarına dürümlü destek

Dürümler moral notlarıyla servis edildi

İSTANBUL - Tuzla'da bir restoran müdürü, korona virüsüne karşı mücadele eden sağlık çalışanlarına dürümlü ayranlı destek verdi. Hastanede çalışan tüm personele dağıtılan dürüm paketlerinin içerisinde, moral verme amacıyla notlar da koyuldu.

Tuzla'da bulunan bir restoran müdürü, etkisini göstermeye devam eden korona virüsüne karşı mücadele eden sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla organizasyon düzenlendi. Restoranda hazırlanarak paketlenen dürüm ve ayranlar, hastanede çalışan tüm personellere dağıtıldı. Restoran müdürü Özcan Öztürk, bu etkinlik ile sağlık çalışanlarına destek olmayı, onlara moral vermeyi amaçladıklarını belirtti. Hastanede personellerine dağıtılan dürüm paketlerinin içine "bu zor günlerde sabır ve gayretle çalışarak verdiğiniz eşsiz mücadele için sonsuz minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz" yazılı notlar da koyuldu.

Sağlık çalışanlarına destek olmayı amaçladıklarını belirten restoran müdürü Özcan Öztürk, "Tuzla Devlet Hastanesine, bu zor günlerde kendimizce moral amaçlı yemek organizasyonu yapmak istedik. İçlerine de küçük notlar koyduk. Elimizden geldiğinde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Notumuzda da 'tüm sağlık çalışanlarımıza, bu zor günlerde sabır ve gayretle çalışarak verdiğiniz eşsiz mücadele için sonsuz minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz' yazıyor. Türkiye'ye hepimize bu zor günlerde Allah'ın yardım istiyoruz. Dönerci arkadaşlarımız bütün hijyen önlemlerini aldılar. Bonesi, maskesi olsun. İnşallah bir nebze de olsa moral olur" dedi.

Sağlık çalışanlarına dürümlü destek

Özcan Öztürk, Tuzla, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 03:04 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir
Oyuncu Hazar Ergüçlü'nün Instagram'dan paylaştığı iç çamaşırsız pozlarına beğeni yağdı Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 8 belediye başkanını görevden aldı
IMF: Koronavirüs küresel ekonomiyi ciddi etkileyecek, kriz geçici olacak IMF: Koronavirüs küresel ekonomiyi ciddi etkileyecek, kriz geçici olacak         
13:29
Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1812'ye yükseldi Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1812'ye yükseldi         
12:56
İngiliz sunucu, annesiyle pencere arkasından böyle hasret giderdi İngiliz sunucu, annesiyle pencere arkasından böyle hasret giderdi         
12:22
Eğitim birliklerine yeni katılan askerler 14 gün gözetim altında tutulacak Eğitim birliklerine yeni katılan askerler 14 gün gözetim altında tutulacak         
11:52
Tecavüz ve cinsel saldırı suçundan 23 yıl ceza alan yapımcı Harvey Weinstein koronavirüse yakalandı Tecavüz ve cinsel saldırı suçundan 23 yıl ceza alan yapımcı Harvey Weinstein koronavirüse yakalandı         
11:50
Prof. Dr. Şardaş ülkelerin koronavirüs aşısı çalışmalarını anlattı: Aşı en erken 1 yılda bulunabilir Prof. Dr. Şardaş ülkelerin koronavirüs aşısı çalışmalarını anlattı: Aşı en erken 1 yılda bulunabilir         
11:27
Koronavirüse karşı antibakteriyel özelliği ile ön plana çıkan kuka tespihler, yok satıyor Koronavirüse karşı antibakteriyel özelliği ile ön plana çıkan kuka tespihler, yok satıyor         
10:03
Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviyesini gördü! İşte dolarda son durum Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviyesini gördü! İşte dolarda son durum         
10:00
'Evde kal' çağrısına uydular, evlerine çekildiler! Hangi ünlü isimlere sokağa çıkma yasağı geldi? 'Evde kal' çağrısına uydular, evlerine çekildiler! Hangi ünlü isimlere sokağa çıkma yasağı geldi?         
09:43
Son Dakika: HDP'nin Batman ve Silvan belediyelerine kayyum atandı Son Dakika: HDP'nin Batman ve Silvan belediyelerine kayyum atandı         
08:43
Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu, EURO 2020'de forma giyemeyecek Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu, EURO 2020'de forma giyemeyecek         
07:43
Yurt dışından gelen yolcular Bolu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi Yurt dışından gelen yolcular Bolu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi         
06:42
Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu         
06:35
Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı         
06:26
Karabük'te yurt dışından gelen ancak karantinaya uymayan çifte ev hapsi kararı verildi Karabük'te yurt dışından gelen ancak karantinaya uymayan çifte ev hapsi kararı verildi         
00:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 21:40:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sağlık çalışanlarına dürümlü destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]