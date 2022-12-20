Sağlık çalışanlarına 29 bin lira promosyon ödenecek! Anlaşma gerçekleşti

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Sağlık çalışanlarının heyecanla beklediği haber geldi. Sağlık Bakanlığı ile Ziraat Bankası maaş anlaşması karşılığında alınacak promosyon tutarında anlaşmaya vardı.

29 BİN TL ÖDEME YAPILACAK

Buna göre, sağlık çalışanlarına, 3 yıllık protokol karşılığında personelin maaş miktarına bakılmaksızın toplam 29 bin lira promosyon ödemesi yapılacak.

27 BİN LİRASI PEŞİN

Bu ödemenin 27 bin lirası peşin (25 bin 200 lira nakit, 1800 lira kredi kartına para puan), 2 bin lirası ise 6 aylık dönemlerde 2 taksit şeklinde "para puan" olarak verilecek.

EMNİYET ÇALIŞANLARINA 27 BİN TL VERİLMİŞTİ

Emniyet Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz aylarda Vakıfbank ile promosyon anlaşması yapmıştı. Anlaşma kapsamında emniyet personeline 3 yıllık 27 bin TL ödenmesi kararlaştırılmıştı. Protokol 1 Kasım tarihinden itibaren yürürlüğe girmişti.