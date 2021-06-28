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SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ULAŞIM, İSPARK VE MİSAFİR ODALARI ÜCRETSİZ KULLANIM HAKKI SONA ERİYOR - Son Dakika

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ULAŞIM, İSPARK VE MİSAFİR ODALARI ÜCRETSİZ KULLANIM HAKKI SONA ERİYOR

28.06.2021 19:45

İstanbul'da, pandemi sürecinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)'ne ait toplu ulaşım, İSPARK ve misafir odalarını kullanımı sağlık çalışanlarına ücretsizdi.

İstanbul'da, pandemi sürecinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)'ne ait toplu ulaşım, İSPARK ve misafir odalarını kullanımı sağlık çalışanlarına ücretsizdi. 1 Temmuz'dan itibaren yasakların esnetilmesiyle birlikte, İBB tarafından sağlanan ücretsiz hizmetlere son verilecek.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemerburgaz Kent Ormanı'nda dört sağlık odası temsilcisiyle bir araya geldi. İmamoğlu, sağlık çalışanlarına İBB tarafından sağlanan ücretsiz hizmetlerin 1 Temmuz tarihinden itibaren sona ereceğini açıkladı. İstanbul Tabib Odası, İstanbul Diş Hekimleri Odası, İstanbul Veterinerler Odası ve İstanbul Eczacılar Odası başkan ve temsilcileri Başkan İmamoğlu'na pandemi sürecinde yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti.

Sağlık meslek odalarını temsilen konuşan İstanbul Diş Hekimleri Odası Başkanı Prof. Dr Tarık İşmen, Pandemi sürecinde ciddi zorluklarla karşılaştık. Yaklaşık 500 yakınımızı, meslektaşımızı, arkadaşımızı bu pandemi sürecinde kaybettik. Siz, kentin sorumlusu olarak sağlık çalışanlarının yalnız olmadığını ifade ettiniz. Onların yanında durdunuz ve onlara destek verdiniz diyerek İmamoğlu'na teşekkürlerini sundu.

BİZDEN TALEP EDİLEN NE VARSA YETİŞMEYE, YETİŞTİRMEYE ÇALIŞTIK

Başkan İmamoğlu, pandemi sürecinde hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlara başsağlığı diledikten sonra, Biz de 14-15 aylık süreçte; hem taşımacılıkta olsun, hem şehrin birçok noktasında otoparklarda olsun, birçok hizmetimizde, odalardan ya da sağlık kuruluşlardan bizden talep edilen ne varsa yetişmeye, yetiştirmeye çalıştık. Özel olarak şunu ifade edeyim ki; konaklama konusunda verdiğimiz katkıda, sağlıkçı arkadaşlarımızın talebi bence çok kıymetliydi. 'Evimize gitmeyelim. Çocuklarımıza hastalık bulaştırmayalım.' O insanların ailelerinden fedakarlık ederek, belki aylarca bir başka yerde konaklamaları da yine bu süreçte tarihe not düşülecek değerli bir fedakarlık örneğiydi. Bütün sağlık çalışanlarımıza verdikleri bu emeklerden dolayı, İstanbul halkı adına minnet duygularımı iletmek istiyorum. İstanbul halkının bütçesinden ayırabildiğimiz ne varsa, verme çabası içerisinde olduk. Biz de bununla gerçekten onur duyuyoruz, sizlerin yanında olmaktan ötürü ifadelerini kullandı.

300 MİLYON LİRAYI AŞKIN KATKIMIZ OLDU

İmamoğlu, gazetecilerden gelen 1 Temmuz'dan itibaren İBB' de hangi kısıtlamalar kalkıyor sorusuna ise, Beni gören sağlıkçı arkadaşlarımız, naif biçimde, 'Devam etse iyi olur' gibi bir beklentiyi dile getiriyorlar. Benim gönlüm, bütün yaptığımız sübvansiyonların aşırı biçimde devam etmesinden yana olur. Keşke toplumun her sıkıntı yaşayan ve dezavantajlı kesimine kalıcı katkılar sunabilsek. Ama İstanbul'un ulaşım sistemi de çalışmak zorunda; çarkları dönmek zorunda. 300 milyon lirayı aşkın katkımız oldu İBB bütçesinden 1 yıl içinde. Ne yazık ki, 1 Temmuz'dan itibaren duracağız. Ama ihtiyaç olduğunda, sadece sağlık çalışanlarımız değil, o emeğin içinde kim varsa yanında olmaya çaba gösteririz cevabını verdi.

İBB'nin geçtiğimiz günlerde UKOME'de İETT ücret tarifelerinde istediği zammın reddedilmesini eleştiren İmamoğlu, Ama başka zorluklar yaşıyoruz. Düşünün biz iyi niyetle aralık ayında ulaşım zammı yapmak için UKOME'ye getirdiğimiz bir kararı nasılsa kapanma var deyip, sadece esnaf mağdur olmasın diyerek taksi ve minibüsçülerin zammını geçirtip 'İETT otobüsünün de zaten yüzde 10'larda ve 20'lerdeyiz geri tutalım. Şu pandemi süreci bitsin ondan sonra zammı yapalım' Bu açıklamayı yapıyoruz. Alt komisyondan da kabul olmasına rağmen geri çekiyoruz kararımızı. Şimdide siyaseten size zam vermiyoruz şeklinde UKOME'de koltuk fazlalığı üstünden bir siyasi karar veriliyor. Bunu ulaşımda da görüyoruz suda da görüyoruz. Bu ayıptır yazıktır. Çünkü bu hizmetler bir insan kentte yaşaması için en önemli hizmetlerdendir açıklamasını yaptı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre sağlık çalışanları, yaklaşık 15 aylık pandemi süreci boyunca, İBB iştiraki İSPARK'a ait otoparkları 67 milyon 428 bin kez kullandı. Ücretsiz otopark kullanımının sübvanse bedeli, yaklaşık 272 milyon TL oldu. Sağlık çalışanları, İBB'yle anlaşmalı otellerde 216 bin 290 gecelik konaklama gerçekleştirdi. Konaklama bedelleri, toplam 3 milyon 800 bin TL oldu.

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ULAŞIM, İSPARK VE MİSAFİR ODALARI ÜCRETSİZ KULLANIM HAKKI SONA ERİYOR
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ULAŞIM, İSPARK VE MİSAFİR ODALARI ÜCRETSİZ KULLANIM HAKKI SONA ERİYOR
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ULAŞIM, İSPARK VE MİSAFİR ODALARI ÜCRETSİZ KULLANIM HAKKI SONA ERİYOR
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ULAŞIM, İSPARK VE MİSAFİR ODALARI ÜCRETSİZ KULLANIM HAKKI SONA ERİYOR

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ULAŞIM, İSPARK VE MİSAFİR ODALARI ÜCRETSİZ KULLANIM HAKKI SONA ERİYOR - Son Dakika


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