Meclis Genel Kurulunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2022 yılı bütçelerinin görüşmeleri sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin genel kurul çalışmalarına katılarak bir konuşma yaptı. (2)

Bakan Bilgin: "Ciddi bir asgari ücret artışını gerçekleştireceğiz. Çalışanlarımız için, özellikle düşük gelirli asgari ücretle çalışanlarımız için bir bayram havası yaratacaktır."