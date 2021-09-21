Sağlık ekipleri aşılama için kapı kapı dolaşıyor - Son Dakika

Kars'ta sağlık ekipleri, kentteki hedef nüfusun tamamını aşılamak için köylerde kapı kapı dolaşıp vatandaşlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını yapıyor.

Kentte özellikle aşılama oranının düşük olduğu köylerde aşılamanın artırılması için Kars İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Zakir Lazoğlu koordinesinde başlatılan çalışmalar devam ediyor. Ekipler, aşılama oranları düşük köyleri tespit edip ardından bu yerleşim birimlerine gidiyor.

Aşılama oranında hedef nüfusun yüzde 100'ünü aşılama hedefi ile yola çıkan sağlık ekipleri, köylerde ev ev dolaşıp vatandaşları aşı olmaları yönünde ikna etmeye çalışıyor. İl Sağlık Müdürü Lazoğlu da ekiplerle köy köy gezerek vatandaşları bilgilendiriyor.

Sağlık ekiplerinin çalışmaları ile yurttaki aşılama tablosunda en az bir doz aşı olmuş 18 yaş üstü nüfus açısından mavi, iki doz aşı olmuş nüfus açısından ise turuncu kategoride yer alan kentin Halefoğlu köyüne giden aşı ekibi köyde kurdukları çadırda vatandaşları aşıladı.

Aşı olmak istemeyen veya aşı yaptırmak için çadıra gelemeyen köylülerin evlerini tek tek ziyaret eden aşı ekibi, herkesin aşı olabilmesi için özverili çalışmasını sürdürüyor.

Türk Kızılay ekibi de sağlık çalışanlarına destek olmak için onlarla köylere gidip aşı olanlara ikramlarda bulunuyor.

"Hedef nüfusunun yüzde 80'ini aşıladık"

İl Sağlık Müdürü Zakir Lazoğlu, AA muhabirine, Türkiye'de olduğu gibi Kars'ta da aşılama çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Zorlu coğrafya şartlarına aldırış etmeden herkesi aşılama hedefiyle çıktıkları yolda gece gündüz çalıştıklarını anlatan Lazoğlu, "Şu ana kadar yaklaşık 300 bin aşı uygulamış olduk, hedef nüfusun yüzde 80'ini aşıladık. Tabii hedeflerimiz bitmedi, tüm vatandaşlarımızın aşılanması ve tam aşı olmasını istiyoruz. Bu yüzden aşı oranları düşük olan köyleri belirledik, özellikle sağlık yöneticileri olarak, kendim de dahil olmak üzere bütün köylerde ev ev dolaşarak, vatandaşları aşıya ikna ediyoruz." dedi.

Lazoğlu, aşılama çalışmalarını her yerde yürüttüklerini ifade ederek, "Gördüğümüz kadarıyla vatandaşlarımızda ikna olup, bize destek oluyor, hepsine teşekkür ediyoruz. Daha öncesinden aşı olmayan vatandaşları telefonla arıyoruz. Öncelikle aşı konusunda tereddütlerini dinliyoruz, sonrasında telefonla ikna edebildiklerimizi geleceğimiz günü belirleyerek, çadırımıza davet ediyoruz. Tereddütleri olanları ise evlerine gidip ikna etmeye çalışıyoruz. Sağlık çalışanlarımız Kovid-19 başladığından beri büyük bir özveriyle çalışmaktadır. Aşının bulunmasıyla aşılama çalışmalarında da çok büyük özveri gösterdiler, vatandaşların sevgisi ekiplerimizi daha çok cesaretlendirdi, hepsine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Aşı ayağımıza kadar geldi"

Türk Kızılay Kars Şube Başkanı Sıddık Demir ise Kızılay ekibi olarak aşılama çalışmalarında sağlık ekiplerine destek vererek yüklerini azaltmaya çalıştıklarını belirterek, "Sağlık personellerin bugüne kadar yaptığı başarılı çalışmalarında muhakkak yıprandı, çok fazla sıkıntı yaşadılar. Bunun farkındayız, biz de Kızılay olarak sağlık ekiplerine nasıl destek olabiliriz, 1 kişi de olsa ikna edebilir miyiz, bu çalışmalara destek vermek adına onlarla birlikte köye geldik. Hedefimiz Kars'ı yüzde 100 aşı noktasına getirmek." ifadesini kullandı.

Köylülerden Abdullah Korbaş da köylerine böyle bir hizmetin gelmesinden memnuniyet duyduklarını dile getirerek, "Sağlık ekipleri sağ olsun hepimizi tek tek aradı, aşı olup olmadığımızı sordu, aşı olmayanlar için köyde çadır kurarak aşı yapıyorlar. Aşı ayağımıza kadar geldi, Allah tüm çalışanlardan razı olsun. Eskiden hastaneye gitsek bu hizmeti alamazdık, şimdi evimizden çıkmadan bile aşı yapabiliyoruz. Birilerinin bizleri bu kadar düşünmesinden çok mutlu oluyoruz, aşı ekipleri köyümüze kadar gelmiş bizler de aşı olup kurallara uyarak onlara destek olmamız lazım." ifadesini kullandı.