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SAĞLIK MÜDÜRÜNDEN TURKOVAC AŞISI İÇİN 'GÖNÜLLÜLÜK' ÇAĞRISI - Son Dakika

SAĞLIK MÜDÜRÜNDEN TURKOVAC AŞISI İÇİN 'GÖNÜLLÜLÜK' ÇAĞRISI

24.11.2021 15:25

TEKİRDAĞ İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, Turkovac aşısının Trakya koordinatörlüğünü Çorlu Devlet Hastanesi'nin yaptığını belirtip, şu ana kadar gönüllülere uygulanan aşıyla ilgili şikayet olmadığını söyledi.

TEKİRDAĞ İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, Turkovac aşısının Trakya koordinatörlüğünü Çorlu Devlet Hastanesi'nin yaptığını belirtip, şu ana kadar gönüllülere uygulanan aşıyla ilgili şikayet olmadığını söyledi. "Turkovac'a gittikçe artan ilgi var" diyen Kalkan, aşı için gönüllü olunması çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı, 6-12 Kasım'ın illere göre haftalık vaka haritasında önceki hafta 100 bin kişide 281,85 olan vaka sayısı, 313,95'e yükseldi. En fazla vaka artışı olan 8'inci il Tekirdağ, en az 2 doz aşı olan 18 yaş ve üstü nüfusta da yüzde 80,9 oranıyla mavi iller arasında bulunuyor. İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Turkovac aşısının Trakya koordinatörlüğünü Çorlu Devlet Hastanesi'nin yaptığını belirterek, şu ana kadar gönüllülere uygulanan aşı ile ilgili hiçbir şikayetin bulunmadığını söyledi.

"Turkovac'a gittikçe artan bir ilgi var" diyen Sağlık Müdürü Kalkan, "Bölgemizin koordinatör iliyiz. Bunu da ilimizde Çorlu Devlet Hastanesi yürütmekte. Bu hastanemizde de artan sayıda vatandaşlarımızın ilgisiyle karşılaşmaktayız ama yeniden bir ivme vermesi için vatandaşlarımızı da tekrar özellikle kendi aşımızı son tamamlanma sürecine onların da bir katkı vermesini bekliyoruz. Faz 3 çalışmalarını bakanlığımız bitirmek üzere. İnşallah bu yılın sonu itibarıyla bu tamamlanmış olacak ve 2022'nin ilk aylarında da vatandaşlarımızın kullanımına, tüm dünya insanlığının kullanımına sunmuş olacağız. Bu açıdan gerçekten gönüllülerimiz birer kahramandır. Onlardan aldığımız geri dönüşlerde de son derece bir memnuniyet gözlemlemekteyiz. Hiçbir aşı komplikasyonuyla karşılaşmadıklarını ve kendilerini çok iyi hissettiklerini ifade etmektedirler. Bu açıdan da tekrar tüm Trakya'ya seslenmek isteriz ki Turkovac aşımızın bir an önce tüm insanlıkla buluşabilmesi için onları gönüllü olmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Kalkan, vaka sayılarının artmasında en büyük etkenin rehavet ve kapalı ortamlar olduğunu, dönem dönem vaka sayılarında artış izlendiğini belirterek, şunları söyledi:

"Hatta bu konuyla ilgili şimdi özellikle Avrupa ülkelerinde iyi bir artış söz konusu. Genellikle de bu artış 4 ile 8 hafta arası bir periyotta bize de geliyor. Dolayısıyla bunun bizim bilemediğimiz etkenleri söyleyebiliriz ama bizim bilebildiğimiz, insan olarak görebildiğimiz, gözlemleyebildiğimiz, biz kaynaklı sebepler. Bunlar nedir? Başından beri bakanlığımızın yenilediği Covid Mücadele Rehberleri'nde ifade ettiği üzere, özellikle en başa çıkan aşılama konusunda göstereceğimiz hassasiyet. Şimdi bu konuyla ilgili de şunu söyleyebiliyor bazı vatandaşlarımız, 'Yani aşılanan illerimizde de yüksek vakalar görebiliyoruz'. Doğrudur, görülebilir ama 20 binleri aşan vaka sayılarına paralel servislerimizde ve yoğun bakımlarımızda bir artış gözlememekteyiz ve buna paralel ciddi kayıplar gözlememekteyiz. Özellikle de aşılanmış kişilerin hastalık seyirlerinin daha az olduğunu da gözlemekteyiz. Yani bu tartışmasız bir şekilde aşıdan imtina edilmemesini, mutlak surette aşılanılması gerçeğini önümüze koyuyor. Bu reddedilemez ve gözlenebilir bir gerçekliktir. Dolayısıyla biz tedbirlerimizin en başında tekrar aşı olmayı, aşılanmamış vatandaşlarımızın mutlak surette aşılanmasını kendilerine tekrar hatırlatıyoruz. Artış sebepleri içerisinde elbette kalabalık bir şekilde kapalı ortamlarda özellikle sonbahar, kış mevsiminde bunu da ifade etmeliyiz. Kapalı ortamlarda bulunulması, rehavete düşülmesi, 'Ben aşılandım nasılsa kendimi artık koruyorum' düşüncesi, 'Bana bir şey olmaz' düşüncesi ve çok fazla sosyal hayatta aktif olan insanlarımızın taşıyıcılıklarının da bunu artırması. Bu sebeple aslında gerçekten de bize ait olan artışı oluşturan sebepleri tersine çevirdiğimiz zaman vaka sayılarının da düştüğünü gözlemlemekteyiz."

'TEDBİRLERİMİZİ ALMIŞ DURUMDAYIZ'

Hem Covid-19 hem de kronik hastalıkların yoğun olma ihtimaline karşı hastanelerde tedbirlerini aldıklarını belirten Dr. Kalkan, şöyle devam etti:

"Yaş oranlarımızda gençlerimizin biraz daha hassasiyet göstermeleriyle bundan birkaç ay önceki daha fazla genç sayıda gördüğümüz yoğun bakımda yatan hasta sayısının fazlalığının şimdilerde biraz daha toparlandığını söyleyebiliriz. Aynı şekilde kronik hastalıkları olan, immünitesi zayıf olan hastalarımızın da genel yoğun bakımlarda daha fazla olduğunu gözlemliyoruz. Özellikle yaklaşan kış ayları bizim için başta kronik akciğer hastalıkları, kronik kalp hastalıkları olan hastalarımız için yoğun bakım ihtiyacının artacağı bir döneme giriyoruz. Bu dönemde hem Covid sebepli hem kronik hastalıklarımızın mevsimsel yoğunluk gösterebileceği endişesiyle biz tüm tedbirlerimizi almış durumdayız. Buna paralel olarak da vatandaşlarımızın da inşallah bu sonbahar ve kış, Covid salgını içerisinde geçirdiğimiz son mevsim olsun ve baharda inşallah sevdiklerimizle daha güzel bir kucaklaşma, gerçek bir bahar sevinci yaşayabilmemiz için bu kurallara tekrar ilk kez uyuyorlarmış farkındalığıyla ve bilinçliliğiyle uymalarını hatırlatmak istiyoruz."

SAĞLIK MÜDÜRÜNDEN TURKOVAC AŞISI İÇİN 'GÖNÜLLÜLÜK' ÇAĞRISI
SAĞLIK MÜDÜRÜNDEN TURKOVAC AŞISI İÇİN 'GÖNÜLLÜLÜK' ÇAĞRISI
SAĞLIK MÜDÜRÜNDEN TURKOVAC AŞISI İÇİN 'GÖNÜLLÜLÜK' ÇAĞRISI
SAĞLIK MÜDÜRÜNDEN TURKOVAC AŞISI İÇİN 'GÖNÜLLÜLÜK' ÇAĞRISI
SAĞLIK MÜDÜRÜNDEN TURKOVAC AŞISI İÇİN 'GÖNÜLLÜLÜK' ÇAĞRISI
SAĞLIK MÜDÜRÜNDEN TURKOVAC AŞISI İÇİN 'GÖNÜLLÜLÜK' ÇAĞRISI
SAĞLIK MÜDÜRÜNDEN TURKOVAC AŞISI İÇİN 'GÖNÜLLÜLÜK' ÇAĞRISI
SAĞLIK MÜDÜRÜNDEN TURKOVAC AŞISI İÇİN 'GÖNÜLLÜLÜK' ÇAĞRISI

İl Sağlık Müdürü, Trakya Bölgesi, Tekirdağ, TURKOVAC, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SAĞLIK MÜDÜRÜNDEN TURKOVAC AŞISI İÇİN 'GÖNÜLLÜLÜK' ÇAĞRISI - Son Dakika


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SON DAKİKA: SAĞLIK MÜDÜRÜNDEN TURKOVAC AŞISI İÇİN 'GÖNÜLLÜLÜK' ÇAĞRISI - Son Dakika
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