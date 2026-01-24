Sağlık Personeline Sosyal Medya Soruşturması - Son Dakika
Sağlık Personeline Sosyal Medya Soruşturması

24.01.2026 18:23
Kocaeli'de bir sağlık çalışanının sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Kocaeli'de görev yapan bir sağlık personelinin sosyal medya paylaşımıyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapan bir personelin sosyal medya hesaplarında "Devlet Memurları Kanunu ve Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri"ne aykırı paylaşımlarda bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu paylaşımlar nedeniyle ilgili personel hakkında adli ve idari sürecin başlatıldığı, konunun yakından takip edildiği ifade edildi.

