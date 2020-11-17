Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş, Kırşehir'de sağlık çalışanlarının sorunlarını dinledi - Son Dakika

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş'un, Kırşehir'de sağlık çalışanlarıyla bir araya gelerek sorunlarını dinlediği bildirildi.

Sağlık-Sen Kırşehir Şube Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Durmuş, Vali İbrahim Akın'ı ziyaret etti.

Daha sonra İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Bulut ile Aile, Çalıma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ramazan Baykara'ya ziyarette bulunan Durmuş, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde çalışanlarla görüştü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavi ünitesi başta olmak üzere farklı birimlerdeki çalışanları görevi başında ziyaret eden Durmuş, talep ve sorunlarını dinledi.

Ziyaretlere, Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı Abdülaziz Aslan, Memur-Sen Kırşehir İl Temsilcisi Mehmet Fatih Yavuz, Sağlık-Sen Kırşehir Şube Başkanı Yasin Yücesan ve sendika yöneticileri eşlik etti.