Sağlık sorunları yaşayınca 60 kilo zayıfladı

Yalova
'da 134 kiloya kadar ulaşan Saniye Acar (42), sağlık sorunları yaşaması üzerine zayıflamaya karar vererek diyet ve fiziksel aktiviteyle 74 kiloya düştü.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, şeker hastalığı ve sağlıksız yaşam tarzı dolayısıyla hareket edemez hale gelen ve ciddi sağlık sorunları yaşamaya başlayan ev kadını Acar 1,5 yıl önce Yalova Devlet Hastanesi Endokrinoloji Polikliniğine başvurdu.
Acar, hastanedeki tetkiklerinin ardından ilaçları yeniden düzenlenerek diyetisyene yönlendirildi. Karbonhidrat, protein, süt ve süt grubu, meyve-sebzelerden oluşan yeni bir beslenme düzenine geçirilen Acar'a uygulanan program takibe alındı. Diyet programı, fiziksel aktivite ile desteklenen Acar 1,5 yılda 60 kilo vermeyi başardı.
Sağlık sorunları nedeniyle hayatını değiştirmeye karar verdiğini belirten Acar, "Çok zorlandığım zamanlar oldu ama sabrettim. Hastaneye her gittiğimde doktorum Müge Özcan ve diyetisyenim Mert Aşit
beni motive ediyor, başaracağıma olan inancımı artırıyorlardı. Tedavim, beslenme tarzımın değişmesi ve fiziksel aktivite ile 1,5 yılda 60 kilo verdim. Doktoruma ve diyetisyenime çok teşekkür ediyorum. Onlar sayesinde kendime olan güvenim ve saygım geri geldi." ifadelerini kullandı.
Acar'ın doktoru Müge Özcan ise hastanın ciddi bir diyabet rahatsızlığı ve fazla kiloları olmasına rağmen bu durumla bağdaşmayan bir yaşam tarzı olduğunu vurguladı.
Hastaneye başvurduğunda tedavisini yeniden düzenlediğini aktaran Özcan, "Şeker hastalarında beslenme vazgeçilmez olduğundan sağlıklı beslenme ve zayıflama hususunda diyetisyene sevk ettim. Bugün geldiği nokta çok iyi. Verdiği kilolar ve sağlıklı beslenme ile şu anda şeker hastalığı ile ilgili metabolik kontrolü sağladık ve en önemlisi de hastamızın hayat kalitesini artırdık." değerlendirmesinde bulundu. Diyetisyen
Mert Aşit ise şunları kaydetti:
"Mevcut kilosundan dolayı mutsuz olan hastamız kontrolsüz şeker hastalığından dolayı da sağlık problemleri yaşıyordu. Biz bir ekip olarak hastamızın öncelikle motivasyonunu sağladık. Bugüne kadar yapmış olduğu beslenme hatalarını saptayıp bundan sonraki hayatında neler yapması gerektiği konusunda düzenlemeler yaptık. Kendisinin tedavi ve diyet sürecine inancı ve tam katılımıyla bugün bu sonuçları gördük."