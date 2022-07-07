Sağlıkçıların eylemini engellemek isteyen polis biber gazından etkilenince, alandaki doktorlar müdahale etti

Konya Şehir Hastanesi'ne dün öğle saatlerinde gelen Hacı Mehmet Akçay, Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'yı tabancayla vurarak öldürdükten sonra intihar etti. İnfial yaratan olay sonrasında Türk Tabipler Birliği 7-8 Temmuz tarihleri için grev kararı aldı.

ÇAPA'DA SAĞLIKÇILAR EYLEM YAPTI

Ülke genelinde ise sağlıkçılar bugün eylem yaptı. Sağlıkta şiddetin son bulmasını isteyen yüzlerce sağlıkçı, İstanbul'da ise Çapa'da toplandı. Buradan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne yürümek isteyen sağlıkçılarla polis karşı karşıya geldi. Yaşanan gerginlik kameralarca da kaydedildi.

FENALAŞAN POLİSE İLK MÜDAHALE EYLEME KATILAN DOKTORLARDAN GELDİ

Çıkan karışıklıkta sıkılan biber gazından etkilenen bir polis fenalaştı. Polis memuruna ilk müdahaleyi ise alanda bulunan doktorlar gerçekleştirdi.