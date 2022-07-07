Sağlıkçıların eylemini engellemek isteyen polis biber gazından etkilenince, alandaki doktorlar müdahale etti - Son Dakika
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Sağlıkçıların eylemini engellemek isteyen polis biber gazından etkilenince, alandaki doktorlar müdahale etti

07.07.2022 14:40

Konya'da Doktor Ekrem Karakaya'nın bir hasta yakını tarafından silahla öldürülmesi tüm yurtta sağlıkçılar tarafından eylem yapılarak tepki gördü. İstanbul'da ise İl Sağlık Müdürlüğü'ne yürümek isteyen sağlıkçılarla polis arasında gerginlik yaşandı. O esnada sıkılan biber gazından etkilenen bir polise ise yine alanda bulunan doktorlar müdahale etti.

Konya Şehir Hastanesi'ne dün öğle saatlerinde gelen Hacı Mehmet Akçay, Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'yı tabancayla vurarak öldürdükten sonra intihar etti. İnfial yaratan olay sonrasında Türk Tabipler Birliği 7-8 Temmuz tarihleri için grev kararı aldı.

ÇAPA'DA SAĞLIKÇILAR EYLEM YAPTI

Ülke genelinde ise sağlıkçılar bugün eylem yaptı. Sağlıkta şiddetin son bulmasını isteyen yüzlerce sağlıkçı, İstanbul'da ise Çapa'da toplandı. Buradan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne yürümek isteyen sağlıkçılarla polis karşı karşıya geldi. Yaşanan gerginlik kameralarca da kaydedildi.

Sağlıkçıların eyleminde biber gazından etkilenen polise, alandaki doktorlar müdahale etti

FENALAŞAN POLİSE İLK MÜDAHALE EYLEME KATILAN DOKTORLARDAN GELDİ

Çıkan karışıklıkta sıkılan biber gazından etkilenen bir polis fenalaştı. Polis memuruna ilk müdahaleyi ise alanda bulunan doktorlar gerçekleştirdi.

Sağlıkçıların eyleminde biber gazından etkilenen polise, alandaki doktorlar müdahale etti
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Ekrem Karakaya, İstanbul, Konya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Sağlıkçıların eylemini engellemek isteyen polis biber gazından etkilenince, alandaki doktorlar müdahale etti - Son Dakika
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