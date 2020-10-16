Sağlıklı Bir Cilt İçin Tavsiyeler - Son Dakika

Sağlıklı Bir Cilt İçin Tavsiyeler

16.10.2020 11:17
Sağlıklı Bir Cilt İçin Tavsiyeler, System.String[]

CİLT TİPİNİZE UYGUN BAKIM YAPINÖncelikli olarak cilt tipinizi bilin.

CİLT TİPİNİZE UYGUN BAKIM YAPIN

Öncelikli olarak cilt tipinizi bilin. Yağlı, kuru, normal, karma veya hassas? Cilt rahatsızlığınız var mı? Cildinizin ihtiyaçları için formüle edilmiş ürünleri kullanmak, cildinizin en iyi şekilde görünmesine ve hissetmesine yardımcı olacaktır.

Cildinizi düzenli olarak temizlemek son derece önemlidir. Cildinizi ağırlaştırmamak veya zarar vermemek için nazikçe yıkamayı unutmayın. Cildinizi tahriş etmemeniz için çok kuvvetli sabunlardan kaçının. Temizleme sonrası cildinizin kurumasını önlediği için cildinizi mutlaka nemlendirin.

SAĞLIKLI BESLENİN, BOL SU İÇİN

Sağlıklı beslenme cilt sağlığınız için listenin başında geliyor. Meyveler, sebzeler, tam tahıllar ve proteinlerle dolu bir beslenme rutini cildinizin en iyi şekilde görünmesini sağlar.

Bol su tüketmek cildinizin sağlığı için çok önemlidir. Su, lekelere neden olan toksinlerin temizlenmesine yardımcı olur. Aynı zamanda oksijen ve besin maddelerinin cilt hücrelerinize taşınmasına yardımcı olur. Sonuçta su, cildin daha yaşlı görünmesine neden olabilecek dehidrasyonu önler. Bol su içmeyi unutmayın.

STRESİ AZALTIN

Hayatınızın herhangi bir evresinde stres yaşadığınızda cildiniz hiç sivilcelendi ya da pul pul döküldü mü? Bunun nedeni, stresin cildiniz üzerindeki etkisi de dahil olmak üzere bir dizi olumsuz sağlık etkisine sahip olabilmesidir. Stres; akne, egzama, sedef hastalığı ve rosacea gibi birçok cilt rahatsızlığının alevlenmesine neden olabilir. Aynı zamanda vücudun sivilceye neden olan bakterilerle savaşma yeteneğini de azaltır.

Stresinizi kontrol altında tutmak için yapabileceğiniz birçok şey var. Yoga, egzersiz veya meditasyon yapmayı düşünebilirsiniz.

EGZERSİZ YAPIN

Düzenli egzersiz sizi sağlıklı ve güçlü tutmakla kalmaz, aynı zamanda cildiniz için harikalar yaratabilir. Egzersiz yaptığınızda vücudunuzdaki kan dolaşımını artırırsınız, bu da oksijen ve besinlerin deri hücrelerine taşınmasına yol açar. Egzersiz; kalbinizin, ciğerlerinizin ve cildinizin sağlığına destek olur. Egzersizden sonra cildinizde ter birikmesine izin vermemek için mutlaka duş alın.

UYKU DÜZENİNE DİKKAT

Güzellik uykusu denmesinin elbette bir nedeni var. Sağlıklı bir cilt için her gece kaliteli uyku çok önemlidir. Siz uyurken cildiniz ve tüm vücudunuz dinlenir ve kendi kendini onarır. Yeterince uyumuyorsanız, vücudunuza fazladan stres uyguluyorsunuz ve bu da çatlaklara ve diğer cilt sorunlarına yol açabilir. Günlük 6-8 saat arasında uyku önemlidir.

PEELİNG UYGULAYIN

Cildinizi peeling yapmak, cilt bakımı rutininizi destekler. Ölü cilt hücrelerini nazikçe temizlemek ve altındaki daha sağlıklı cildi ortaya çıkarmak için cilt tipinize uygun bir yüz peelingi kullanabilirsiniz. Bu işlem, gözeneklerin tıkanmasını önlemeye yardımcı olabilir. Eksfoliasyon, tahrişi önlemek için haftada bir veya iki kez yapılmalıdır.

MÜMKÜN OLDUĞUNCA MAKYAJI AZALTIN

Makyaj yapmak gözeneklerinizi tıkayabilir ve cildinizin oksijen ile temasını sınırlayabilir. Bu da ciltte tahrişe ve çatlaklara neden olabilir. Hiç makyaj yapmayın demiyoruz fakat fazla makyajın cilde zarar verebileceğinin de farkında olmalısınız. Makyaj miktarını en aza indirmek tahrişi sınırlayabilir.

Uyumadan önce makyajınızı düzgün bir şekilde çıkarmayı unutmayın. Makyajınızı temizlemeden uyumak cildinizde yıkıcı etkilere neden olabilir.

KOLAJEN TAKVİYESİ

Cildinizi kolajen takviyesiyle de destekleyebilirsiniz.

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Sağlıklı Bir Cilt İçin Tavsiyeler

Sağlıklı Beslenme, Makyaj, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Sağlıklı Bir Cilt İçin Tavsiyeler - Son Dakika Magazin

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