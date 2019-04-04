Son Dakika Haberleri: Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek' Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu

Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek' Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu

1 saat önce

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Edirne Şubesi'nce Edirne'deki okullarda düzenlenen yarışmada dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek' Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu, System.String[]
Türkiye Yeşilay Cemiyeti Edirne Şubesi'nce Edirne'deki okullarda düzenlenen yarışmada dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Emel-Özgür Subaşıay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlen törende yaptığı konuşmada, bağımlılıkla mücadele konusunda toplumun her kesimine ulaşılması gerektiğini söyledi.

Arpacı, "Keşke anne ve babalar sigara hiç içmese. Biz çocuklarımıza bu konuda da güveniyoruz. Anne ve babalarına sigarayı bıraktıracaklardır. Geçmişte hatırlarsanız otobüslerde, kafelerde sigara içmek serbestti. Sigara içmeyenler de etkilenirdi. Günümüzde sigara bağımlılığına karşı güzel tedbirler alınıyor" diye konuştu.

Konuşmaların ardından bağımlılıkla mücadele konusunda görsel ve yazılı alanda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. - EDİRNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 12:26 Kaynak: İHA

Yeşilay Cemiyeti, Türkiye, Edirne, Güncel
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