Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek' Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu
1 saat önce
Türkiye Yeşilay Cemiyeti Edirne Şubesi'nce Edirne'deki okullarda düzenlenen yarışmada dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle verildi.
Türkiye Yeşilay Cemiyeti Edirne
Şubesi'nce Edirne'deki okullarda düzenlenen yarışmada dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle verildi.
Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Emel-Özgür Subaşıay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
'nde düzenlen törende yaptığı konuşmada, bağımlılıkla mücadele konusunda toplumun her kesimine ulaşılması gerektiğini söyledi.
Arpacı, "Keşke anne ve babalar sigara hiç içmese. Biz çocuklarımıza bu konuda da güveniyoruz. Anne
ve babalarına sigarayı bıraktıracaklardır. Geçmişte hatırlarsanız otobüslerde, kafelerde sigara içmek serbestti. Sigara içmeyenler de etkilenirdi. Günümüzde sigara bağımlılığına karşı güzel tedbirler alınıyor" diye konuştu.
Konuşmaların ardından bağımlılıkla mücadele konusunda görsel ve yazılı alanda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. - EDİRNE
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 12:26 Kaynak: İHA
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