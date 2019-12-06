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Saha bekçisi cinayetine 3 gözaltı

6 saat önce

Samsun'un Terme ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğinde görevli saha bekçisinin ölümü ile ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Saha bekçisi cinayetine 3 gözaltı, System.String[]

Samsun'un Terme ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğinde görevli saha bekçisinin ölümü ile ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.


Samsun Valiliği olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Samsun İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahası olan Terme ilçesi Gölyazı Mahallesi Çoban Yatağı mevkisinde Tarım ve Orman Bakanlığı Samsun Şube Müdürlüğü Terme Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğinde saha bekçisi olarak görevli olan Yüksel Berk isimli şahsın kaçak avcıları durdurmak için avcılara ikazda bulunduğu esnada, avcılardan birinin tüfek ile ateş etmesi sonucu Yüksel Berk isimli şahsın baş kısmından vurularak olay yerinde hayatını kaybetmesi olayı ile ilgili olay yerinde 1 adet boş av fişeği kartuşu bulunarak olay yerindeki şüphelilere ait araç içerisinde parmak izi incelemesi yapılmıştır. Olayın şüphelilerinin yakalanması amacıyla Samsun il Jandarma Komutanlığı ekiplerince olay yeri çevresi kontrol altına alınarak gerekli çalışmalar yapılmış, yapılan çalışmalar sonucunda olaya karıştığı tespit edilen 3 şüpheli (İ.T., M.A. ve E.T.) şahıs Terme ilçesi Karacalı mevkisi ormanlık alanda olayda kullanılan av tüfeği ile birlikte yakalanarak gözaltına alınmış olup, tahkikata başlanılmıştır" denildi.


Yüksel Berk toprağa verildi


3 çocuk babası Yüksel Berk'in cenazesi ise Terme ilçesi Dutluk Mahallesi Merkez Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Asri Mezarlıkta defnedildi. Cenazeye Samsun Valisi Osman Kaymak, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Samsun Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Doğa Koruma ve Milli Parklar Samsun 11. Bölge Müdürü Hasan Terzioğlu ile mesai arkadaşları katılarak, ailesine ve yakınlarına sabırlar diledi. - SAMSUN

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Samsun, Terme, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 06:34 Kaynak: İHA
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