Sahibinden kaçan koyun 7 metrelik kuyuya düştü - Son Dakika

İznik 'de bir koyun kesilmek üzereyken sahibinin elinden kaçtı. Koyun önde vatandaş arkada kısa süreli kovalamaca yaşanırken, kurbanlık aniden 7 metrelik zeytin kuyusuna düştü. Koyuna ulaşamayan vatandaşlar yardım için zabıtayı aradı. Zeytin kuyusuna gelen ekipler, halatlar ile koyunun yanına indi. Koyunun gövdesinden bağlanmasının ardından ip yavaş yavaş yukarıya çekilerek kurtarıldı. Kurtarılan koyun tekrar sahibine teslim edildi.

BURSA - Bursa 'da sahibinden kaçan kurbanlık 7 metrelik zeytin kuyusuna düştü. Zabıta ekipleri kurbanlık koyunu 7 metrelik kuyudan böyle kurtardı.

Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 11:39

Kaynak: İHA

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