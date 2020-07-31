Sahibinden kaçan koyun 7 metrelik kuyuya düştü - Son Dakika

Sahibinden kaçan koyun 7 metrelik kuyuya düştü
-Kuyuya düşen koyun böyle kurtarıldı
BURSA - Bursa'da sahibinden kaçan kurbanlık 7 metrelik zeytin kuyusuna düştü. Zabıta ekipleri kurbanlık koyunu 7 metrelik kuyudan böyle kurtardı.
İznik'de bir koyun kesilmek üzereyken sahibinin elinden kaçtı. Koyun önde vatandaş arkada kısa süreli kovalamaca yaşanırken, kurbanlık aniden 7 metrelik zeytin kuyusuna düştü. Koyuna ulaşamayan vatandaşlar yardım için zabıtayı aradı. Zeytin kuyusuna gelen ekipler, halatlar ile koyunun yanına indi. Koyunun gövdesinden bağlanmasının ardından ip yavaş yavaş yukarıya çekilerek kurtarıldı. Kurtarılan koyun tekrar sahibine teslim edildi.