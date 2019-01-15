Sahil Güvenlik Batan Bottaki 46 Kaçak Göçmeni Kurtardı

Sahil Güvenlik batan bottaki 46 kaçak göçmeni kurtardı Kuşadası'ndaki göçmen faciasıyla ilgili Sahil Güvenlikten açıklama yapıldıAYDIN - Kuşadası Körfezi'nde batan ve bir çocuğun ölümüne neden olan faciada sahil güvenlik ekipleri 46 kaçak göçmeni kurtardı.

Sahil Güvenlik batan bottaki 46 kaçak göçmeni kurtardı

Kuşadası'ndaki göçmen faciasıyla ilgili Sahil Güvenlikten açıklama yapıldı



AYDIN - Kuşadası Körfezi'nde batan ve bir çocuğun ölümüne neden olan faciada sahil güvenlik ekipleri 46 kaçak göçmeni kurtardı. Faciada boğulan ve cesedine ulaşılan 4 yaşındaki göçmen çocuk da morga kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yunanistan'ın Sisam adasına kaçmaya çalışan kaçak göçmenleri taşıyan lastik botun battığı yönünde bir ihbar aldı. Kuşadası yaklaşık 5 mil açıkta su almaya başlayan bota 3 Salih Güvenlik botu ve 1 Sahil Güvenlik helikopteri müdahale etti. Havadan ve denizden yapılan müdahalenin ardından sahil güvenlik ekipleri su alan bottaki 46 kaçak göçmeni kurtardı. Faciada hayatını kaybeden ve cesedine ulaşılan Irak uyruklu 4 yaşındaki Zeynep Fazıl Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden 4 yaşındaki Zeynep Fazıl'ın babası Muhammed Fazıl, botlarının batmasına rağmen yanlarına gelen Yunan sahil güvenliğinin kendilerini ölüme terk ettiği yönündeki ifadesinin ardından Kuşadası Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, faciada kurtarılan kaçak göçmenler Kuşadası Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Setur Marina içerisindeki sahil güvenlik bot komutanlığına getirildi.

Bu arada, Kuşadası Körfezi'nde sabah saatlerinde yaşanan göçmen faciasıyla ilgili olarak Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada su alan lastik bottaki düzensiz göçmenlerin kurtarıldığı belirtilerek, şu görüşlere yer verildi: "Sahil Güvenlik helikopteri tarafından saat 05.30'da tespit edilen yarı batık haldeki göçmen botunda bulunan 46 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarılmış ve bir düzensiz göçmenin cansız bedeni denizden alınmıştır.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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