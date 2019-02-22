Sahil Güvenlik Ekipleri, Mahsur Kalan 3 Kişiyi Kurtardı
1 saat önce
- Sahil Güvenlk helikopteri Sahil Güvenlik ekiplerinin kazazedeleri kurtarma anı ANTALYA - Antalya ili Hisarçandır Köyü Dağlık mevkiinde Sahil Güvenlik Helikopteri tarafından mahsur kalan 3 kazazede kurtarıldı.
- Sahil Güvenlk helikopteri
Sahil Güvenlik ekiplerinin kazazedeleri kurtarma anı ANTALYA - Antalya
ili Hisarçandır Köyü Dağlık mevkiinde Sahil Güvenlik Helikopteri tarafından mahsur kalan 3 kazazede kurtarıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 07:06 Kaynak: AA
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