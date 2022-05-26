BALIKESİR VE ÇANAKKALE'DE 12 GÖZALTI - Son Dakika
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BALIKESİR VE ÇANAKKALE'DE 12 GÖZALTI

26.05.2022 17:06

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı ekiplerince sahil şeridindeki illerde baskı, cebir, tehdit ve şiddet yöntemlerini kullanarak turizmi olumsuz etkileyen, mafya tipi organize suç örgütleri ve bunlara silah temin eden suç gruplarına yönelik 16 ilde eş zamanlı 'Müsilaj'...

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı ekiplerince sahil şeridindeki illerde baskı, cebir, tehdit ve şiddet yöntemlerini kullanarak turizmi olumsuz etkileyen, mafya tipi organize suç örgütleri ve bunlara silah temin eden suç gruplarına yönelik 16 ilde eş zamanlı 'Müsilaj' operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonlar kapsamında Balıkesir kent merkezi, Susurluk, Ayvalık, Edremit ve Gömeç ilçelerinde haklarında gözaltı kararı verilen 12 şüpheliden 10'u gözaltına alındı. 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor. Balıkesir'de şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 7 tabanca, 6 tüfek, 8 şarjör, 361 fişek, 70 kartuş, 2 muşta, 1 kılıç, 2 kama, 2 kelepçe, 1 sustalı bıçak ve 6 bıçak ele geçirildi.Öte yandan Çanakkale'deki operasyonda da 2 kişi, yakalanarak gözaltına alındı.

BALIKESİR VE ÇANAKKALE'DE 12 GÖZALTI
BALIKESİR VE ÇANAKKALE'DE 12 GÖZALTI
BALIKESİR VE ÇANAKKALE'DE 12 GÖZALTI
BALIKESİR VE ÇANAKKALE'DE 12 GÖZALTI
BALIKESİR VE ÇANAKKALE'DE 12 GÖZALTI
BALIKESİR VE ÇANAKKALE'DE 12 GÖZALTI
BALIKESİR VE ÇANAKKALE'DE 12 GÖZALTI

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Balıkesir'de 12 şahsa 'Müsilaj' operasyonu Balıkesir'de 12 şahsa 'Müsilaj' operasyonu
Kaynak: DHA

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