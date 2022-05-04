SAHİLDE FOTOĞRAF ÇEKİLİRKEN DÜŞTÜĞÜ BOĞAZ'DA KAYBOLDU - Son Dakika
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SAHİLDE FOTOĞRAF ÇEKİLİRKEN DÜŞTÜĞÜ BOĞAZ'DA KAYBOLDU

04.05.2022 13:45

SAHİLDE FOTOĞRAF ÇEKİLİRKEN DÜŞTÜĞÜ BOĞAZ'DA KAYBOLDUCengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL, (DHA) - ÜSKÜDAR Sahili'nde arkadaşlarıyla fotoğraf çekilirken dengesini kaybederek denize düşen 21 yaşındaki Erdem Ç., akıntıda kayboldu.

SAHİLDE FOTOĞRAF ÇEKİLİRKEN DÜŞTÜĞÜ BOĞAZ'DA KAYBOLDU

Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR/ İSTANBUL, (DHA) - ÜSKÜDAR Sahili'nde arkadaşlarıyla fotoğraf çekilirken dengesini kaybederek denize düşen 21 yaşındaki Erdem Ç., akıntıda kayboldu. Arkadaşlarının tüm çabalarına rağmen denizden çıkarılamayan Erdem Ç.'yi deniz polisi ve sahil güvenlik ekiplerinin arama çalışması sürüyor.

Erdem Ç. ve iki arkadaşı sabah saatlerinde fotoğraf çekilmek için Beylerbeyi Sahili'ne geldi. Boğaz manzarası ile fotoğraf çekilmek isterken dengesini kaybeden Erdem Ç., denize düştü. Arkadaşları Erdem Ç.'yi kurtarmak için çabalarken, çevreden yardım istendi. Bir süre deniz yüzeyinde kalmak için çırpınan Erdem Ç., akıntıya kapılarak kısa süre sonra gözden kayboldu. Deniz polisi, sahil güvenlik ekipleri ve dalgıçlar arama çalışmasına başladı.

Sahildeki bir işletmede çalışan Gültekin Yıldız, "Sabah saatlerinde olmuş, üç kişilermiş. Dalgıçlar geldi, arama yaptılar" dedi. Balık tutmak için sahile geldiğini söyleyen Oğuzhan Menteşe ise "Bir kişi denize düşmüş. Fotoğraf çektirmek istemiş, dengesini kaybedip denize düşmüş. Arama çalışmaları devam ediyor" dedi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturma yürüttüğü öğrenildi.

SAHİLDE FOTOĞRAF ÇEKİLİRKEN DÜŞTÜĞÜ BOĞAZ'DA KAYBOLDU
SAHİLDE FOTOĞRAF ÇEKİLİRKEN DÜŞTÜĞÜ BOĞAZ'DA KAYBOLDU
SAHİLDE FOTOĞRAF ÇEKİLİRKEN DÜŞTÜĞÜ BOĞAZ'DA KAYBOLDU
SAHİLDE FOTOĞRAF ÇEKİLİRKEN DÜŞTÜĞÜ BOĞAZ'DA KAYBOLDU
SAHİLDE FOTOĞRAF ÇEKİLİRKEN DÜŞTÜĞÜ BOĞAZ'DA KAYBOLDU

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Kaynak: DHA

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