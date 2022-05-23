Sahildeki hayvan ölüleri vatandaşı tedirgin etti - Son Dakika
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Sahildeki hayvan ölüleri vatandaşı tedirgin etti

23.05.2022 19:47

Sahildeki hayvan ölüleri vatandaşı tedirgin etti Zonguldak'ın Alaplı ilçesindeki liman bölgesinde 10 gün önce sahile vuran yunus ile koyun ölüsü çürümeye başladı.

Sahildeki hayvan ölüleri vatandaşı tedirgin etti

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Alaplı ilçesindeki liman bölgesinde 10 gün önce sahile vuran yunus ile koyun ölüsü çürümeye başladı. Vatandaşların şikayetine rağmen kaldırılmayan hayvan leşleri tepkilere neden oldu.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesi ile Kdz Ereğli ilçesi sınırları arasında bulunan Cennet Koyu bölgesinde yaklaşık 10 gün önce yunus ve koyun leşleri kıyıya vurdu. Tepkilerini sosyal medyadan dile getiren vatandaşlar şikayetlere rağmen hayvan leşlerinin sahilden toplanmadığını ifade ettiler. Vatandaşlar, "Burası Alaplı-Ereğli arasında bulunan cennet koyu burada insanlar denize giriyor yaz boyunca ölü yunus ve ölü koyun tehlike ve koku saçtığı için yetkilerin ilgilenmesine rica ederiz" mesajı yayınlayarak yetkilileri uyarmaya çalıştılar.

Mustafa Kanca isimli bir vatandaş ise, 'Bu sahilde ölü leşler biz tedirgin etti. Bizler bu koyda denize giriyoruz ama şimdi kokudan zaten sahile yaklaşamıyoruz" diyerek tedirginliğini dile getirdi. Yunus ile koyun leşini kumsal sahilinde gören bir başka vatandaş, "10 önce buraya balık tutmaya geldiğimde bu hayvanın ölüsünü burada gördüm. Burası Ereğli ile Alaplı sınırları içinde bulunan Cennet koyu. Ben Alaplı Belediye yetkililere ilettim, ben on gün sonra buraya geldiğimde baktım ilgilenilmemiş gene aynı deniz kenarında yatıyorlar hatta çürümeye başlamış biraz " ifadelerini kullandı.

Sahildeki hayvan ölüleri vatandaşı tedirgin etti
Sahildeki hayvan ölüleri vatandaşı tedirgin etti
Sahildeki hayvan ölüleri vatandaşı tedirgin etti
Sahildeki hayvan ölüleri vatandaşı tedirgin etti

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Kaynak: İHA

Zonguldak, Ereğli, Alaplı, Liman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sahildeki hayvan ölüleri vatandaşı tedirgin etti - Son Dakika


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