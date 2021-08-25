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Şahin: Sanayicilerimizin standart hazırlama çalışmalarını takip etmeleri olmazsa olmazlardan - Son Dakika

Şahin: Sanayicilerimizin standart hazırlama çalışmalarını takip etmeleri olmazsa olmazlardan

25.08.2021 13:49
Şahin: Sanayicilerimizin standart hazırlama çalışmalarını takip etmeleri olmazsa olmazlardan, System.String[]

TÜRK Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, iş hacimlerini büyütmek için tüm sanayicilerin standart hazırlama çalışmalarını yakından takip etmeleri gerektiğini ifade ederek, "Yakın iş birliği sanayicimize bilgi transferini sağlarken, yüksek katma değerli üretimin...

TÜRK Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, iş hacimlerini büyütmek için tüm sanayicilerin standart hazırlama çalışmalarını yakından takip etmeleri gerektiğini ifade ederek, "Yakın iş birliği sanayicimize bilgi transferini sağlarken, yüksek katma değerli üretimin önünü açacaktır" dedi.

Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye'nin ortak finansmanıyla yürütülen standardizasyon sisteminin geliştirilmesi ve farkındalığın artırılmasına yönelik teknik yardım adlı projesi kapsamında Eskişehir'de bilgilendirme semineri düzenlendi. Bir otelin toplantı salonundaki seminere TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Muhammet Taha Güven, sanayici ve iş insanları katıldı.

TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, TSE'nin Türkiye sanayisinin gelişmesine yönelik faaliyetleri ile piyasayı dengelediğini söyledi. Standardizasyon faaliyetlerini uluslararası prensipler çerçevesinde tarafsız ve şeffaf biçimde yürüttüklerini kaydeden Prof. Dr. Şahin, "Toplumumuzun yaşam düzeyini yükseltmek amacıyla standardizasyon ve uygunluk değerlendirme faaliyetlerini tarafsız, bağımsız, etkin ve güvenilir bir şekilde sürdürmektedir. Enstitümüzün hizmetleri, çeşitlilik arz etmekle birlikte en temel faaliyeti standardizasyon çalışmalarındaki koordinasyon rolüdür. TSE, ülkemiz sanayisinin gelişmesine yönelik faaliyetleri ile piyasayı dengelemektedir. Güncel ihtiyaçlara karşılık hazırlanan standartlarla, ürün ve hizmet şartlarının belirlenmesinde TSE, ekonomimiz için stratejik öneme haiz milli ve köklü bir kurumdur. TSE, 2012 yılından beri de ülkemiz adına Avrupa Standardizasyon Kuruluşları olan Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) ve Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi'nin (CENELEC) tam üyesidir. TSE, bahsettiğim uluslararası kuruluşlara üyeliği gereği standardizasyon faaliyetlerini uluslararası prensipler çerçevesinde tarafsız ve şeffaf biçimde yürütmektedir" diye konuştu.'SANAYİCİLERİMİZİN YAKINDAN TAKİP ETMELERİ GEREKİR'

İş hacimlerini büyütmek için tüm sanayicilerin standart hazırlama çalışmalarını yakından takip etmeleri gerektiğine dikkat çeken Şahin, "Üretimde, ticarette güçlü bir şekilde ayakta kalmak, iş hacimlerini büyütmek için tüm sanayicilerimizin standart hazırlama çalışmalarını yakından takip etmeleri olmazsa olmazlarından olmuştur. İşte bu ve benzeri nedenlerle standartların hazırlandığı süreçlere dahil olmanın sanayicimize rekabette öne çıkmalarının ve kalıcı olmalarını sağlayacağı düşüncesindeyiz. Ayrıca belirtmek isterim ki standardizasyon sisteminin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması, standartlardan etkilenen birçok sektörün ekonomik karlılığına katkı sağlayacaktır. Saydığım ve sayamadığım nedenlerle sanayicilerimiz ve üniversitelerimizin standart hazırlama çalışmaların yapıldığı komitelerle yakın bir diyalog, etkileşim ve iş birliği içerisinde olması temennimizdir. Yakın iş birliği sanayicimize bilgi transferini sağlarken, yüksek katma değerli üretimin önünü açacaktır" ifadelerini kullandı.


Şahin: Sanayicilerimizin standart hazırlama çalışmalarını takip etmeleri olmazsa olmazlardan
Şahin: Sanayicilerimizin standart hazırlama çalışmalarını takip etmeleri olmazsa olmazlardan
Şahin: Sanayicilerimizin standart hazırlama çalışmalarını takip etmeleri olmazsa olmazlardan
Şahin: Sanayicilerimizin standart hazırlama çalışmalarını takip etmeleri olmazsa olmazlardan
Şahin: Sanayicilerimizin standart hazırlama çalışmalarını takip etmeleri olmazsa olmazlardan

Avrupa Birliği, Adem Şahin, Türkiye, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Şahin: Sanayicilerimizin standart hazırlama çalışmalarını takip etmeleri olmazsa olmazlardan - Son Dakika Ekonomi


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