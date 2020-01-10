Şahinbey Belediyesi'nden öğrencilere kaynak kitap desteği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şahinbey Belediyesi'nden öğrencilere kaynak kitap desteği - Son Dakika

Şahinbey Belediyesi'nden öğrencilere kaynak kitap desteği

6 saat önce

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, sosyal tesislerde eğitim gören öğrencilere ücretsiz kaynak kitap desteği sağladı.

Şahinbey Belediyesi'nden öğrencilere kaynak kitap desteği, System.String[]

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, sosyal tesislerde eğitim gören öğrencilere ücretsiz kaynak kitap desteği sağladı.


Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Yaşar Torun Gençlik Merkezi'nde kaynak kitap ve test dağıtımı öncesinde öğrencilerle sohbet edip, eğitimlerini tamamlayıp ülkeye faydalı bireyler olmalarını istedi.


"48 bin 900 adet kitap dağıtıyoruz"


Öğrencilerle bir süre sohbet eden Başkan Mehmet Tahmazoğlu, öğrencilerin kendilerine verilen imkanları iyi değerlendirmeleri gerektiğini belirterek, "Şahinbey Belediyesi olarak Gençlik Merkezlerimizde ve sosyal tesislerimizde üniversiteye ve fen liselerine hazırlanan öğrencilerimiz var. Özellikle üniversiteye hazırlanan öğrencilerimiz için kaynak ve yardımcı ders kitabı olarak 48 bin 900 adet kitap dağıtımı yapıyoruz. Amacımız öğrencilerimizin diledikleri üniversitelere yerleşmeleri noktasında destek olmak. Öğrencilerimiz oldukça başarılı ve üniversiteye çok ciddi bir şekilde hazırlanıyorlar. Kitapları ücretsiz dağıtıyoruz. Kitapların bedelini istedikleri üniversiteleri kazandıklarında ödemiş olacaklar. Şimdiden hepsine başarılar diliyorum" dedi.


Öğrencilerden Tahmazoğlu'na teşekkür


Kendilerine dağıtılan kitaplardan dolayı oldukça mutlu olduklarını ifade eden öğrenciler ise "Öncelikle Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür etmek istiyoruz. Onun sayesinde Çanakkale'ye gidip ilk kez uçağa, vapura binip, Çanakkale'yi görme imkanına sahip olduk. Bunların yanı sıra bizlere bisiklet, bilgisayar ve spor ayakkabısı da hediye etti. Şimdide kaynak kitap hediye ediyor. Kendisine ve ekibine bir kez daha teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

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Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 04:39 Kaynak: İHA
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