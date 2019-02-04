Son Dakika Haberleri: Şahinbey Belediyesi'nin Umre'ye Gönderdiği Öğrenciler Gaziantep'e Döndü

Şahinbey Belediyesi'nin Umre'ye Gönderdiği Öğrenciler Gaziantep'e Döndü

1 saat önce

Şahinbey Belediyesi tarafından Umreye gönderilen öğrenciler Gaziantep'e döndü.

Şahinbey Belediyesi'nin Umre'ye Gönderdiği Öğrenciler Gaziantep'e Döndü, System.String[]
Şahinbey Belediyesi tarafından Umreye gönderilen öğrenciler Gaziantep'e döndü. 3 yıldır devam eden proje kapsamında Şahinbey Belediyesi bu zamana kadar 360 öğrenciyi Umreye göndermiş oldu.

Gaziantep Valiliği, Şahinbey Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gaziantep İl Müftülüğü 'nün birlikte organize ettiği Umre ödüllü 40 Hadis, 40 Yorum kitabından dereceye girerek umre için kutsal topraklara giden öğrenciler, ziyaretin ardından hafta sonu Gaziantep'e döndü.

Kutsal topraklardan dönen öğrenciler, mübarek toprakları görmenin mutluluğu içerisinde olduklarını ve kutsal topraklarda İslam ümmeti için bol bol dua ettiklerini dile getirdiler.

Öğrenciler karanfillerle karşılandı

Öğrencileri hava alanında Şahinbey Belediye Başkan Yardımcısı Erdal Kılınç ile öğrencilerin aileleri karşıladı. Başkan Yardımcısı Erdal Kılınç, öğrencilere karanfillerle karşılayarak sohbet etti. Dış Hatlar çıkışında çocuklarını heyecanla bekleyen aileler, çocuklarını görmenin mutluluğunu yaşadılar.

Umreden dönen öğrenciler, İslam ümmeti için dua ettiklerini ve o mübarek yerleri görebilme şansına sahip oldukları için çok mutlu olduklarını belirterek, kendilerine bu imkanı sunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ettiler. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 03:45 Kaynak: İHA

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