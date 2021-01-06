Şahinbey'de çiftçiye 10 bin ton yem desteği - Son Dakika

Şahinbey'de çiftçiye 10 bin ton yem desteği

06.01.2021 14:58
Şahinbey'de çiftçiye 10 bin ton yem desteği, System.String[]

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde hayvan yetiştirdi 10 bin ton yem dağıtımı düzenlenen törenle çiftçilere dağıtıldı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde hayvan yetiştirdi 10 bin ton yem dağıtımı düzenlenen törenle çiftçilere dağıtıldı.

Daha önce de çiftçiye, yemtohum gibi destekler veren Şahinbey Belediyesi bugün 10 bin ton yem dağıtarak bir kez daha çiftçilerin yüzünü güldürdü. Yem dağıtım törenine, AK Parti milletvekili ve TBMM İdari Amiri Ali Şahin, Milletvekilleri, M.Sait Kirazoğlu, Mehmet Erdoğan, Müslüm Yüksel, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve beraberindeki protokol üyeleri ile çiftçiler katıldı. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, çiftçilerin önemini belirterek. "Gıda güvenliği önemli, kendi kendine yetmede bir o kadar önemli. Ülkemizin geleceği açısından, stratejisi açısından bütün her şey topraktan başlıyor. Bizim için toprak anadır, vatandır bizim her şeyimiz anavatanla başlar" dedi.

"Çiftçilerimizi desteklemeye devam edeceğiz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çiftçileri desteklemeye devam edeceklerini belirterek, "Hepinize teşekkür ediyoruz, yaz kış demeden tarlada zor şartlarda büyük emek veriyorlar. Çiftçilerimiz her şeyin en güzeline layık, onlara desteklerimiz bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonrada devam edecektir. Milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, tarım müdürlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yem desteği alan çiftçi Derdi Özdemir, "Yem dağıtımı çok güzel bir şey, destekler bize çok şey sağlıyor. Sütler normalde 50 kilo veriyorsa yemler sayesinde 75-80 kiloya kadar çıkıyor" dedi.

Belediye Başkanına teşekkür eden Çiftçi Cesur Karahan, "Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun, köylünün yükünü hafifletiyor. Verdiği desteklerden dolayı çiftçi ekip biçiyor ve para kazanıyor. Yem hayvanlarda hem etlendiriyor, sütlendiriyor ve sağlıklı kalmasını sağlıyor" diye konuştu.

Tören yemlerin dağıtılması ve hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi. - GAZİANTEP

Şahinbey'de çiftçiye 10 bin ton yem desteği
Şahinbey'de çiftçiye 10 bin ton yem desteği
Şahinbey'de çiftçiye 10 bin ton yem desteği
Şahinbey'de çiftçiye 10 bin ton yem desteği
Şahinbey'de çiftçiye 10 bin ton yem desteği

Şahinbey Belediyesi, Gaziantep, Şahinbey, Çiftçi, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Şahinbey'de çiftçiye 10 bin ton yem desteği - Son Dakika


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