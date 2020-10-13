Sahte alkolden hayatını kaybeden avukat toprağa verildi - Son Dakika

Kartal'da sahte alkol tüketimi sebebiyle hayatını kaybeden Avukat Oğuzhan Şahinoğlu'nun cenazesi toprağa verildi.

Geçtiğimiz günlerde oldukça fazla gündeme gelen sahte içki olayı dün Pendik'te yaşayan Avukat Oğuzhan Şahinoglu'nun ölümüne sebep olmuştu.

Avukat Oğuzhan Şahin"nin cansız bedeni kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Genç Avukatın cenaze namazına akrabaları göz yaşlarına hakim olamadı.

İstanbul Pendik'te ikamet eden ve bir çocuk babası olan Avukat Oğuzhan Şahinoğlu sahte alkol tüketimi sebebiyle kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Kemal K., Abdul K., ve Rahmi K. isimli şahıslarda yine sahte alkol tükettikleri gerekçesiyle Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Dün kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Oğuzhan Şahinoğlu ise bugün gözyaşları içerisinde Pendik Yeni Şeyhli mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze namazına katılan akrabaları göz yaşlarına hakim olamadı.

Şahinoğlu'nun en yakın arkadaşı olduğunu belirten, Celal Bozkurt, "Akşam Oğuzhan'ın evine gittiğimde gayet iyiydi fakat tek söylediği şey yorgun olduğu ve uyumak istediğiydi. Hastaneye gidelim dememe rağmen kabul etmedi. Oğuzhan'ın eşi gece 02.30'da beni aradı. Oğuzhan'ın ağırlaştığını ve hastaneye geçtiklerini söyledi. Daha sonra saat 04.00'da eşi beni tekrar aradığında Oğuzhan'ın kalbinin durduğunu söyledi, zaten saat 06.30'da da kendisini kaybettik" diye konuştu.

Aile üyelerinden Yusuf Keklik ise"Ölen kişi 36 yaşında bir genç, bu kasten cinayettir. Para hırsına bunların yapılması hoş bir şey değil. Çok üzgünüm. Bunların hesabı sorulmalı. Ben devletimize güveniyorum" dedi. - İSTANBUL