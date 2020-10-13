Sahte alkolden hayatını kaybeden avukat toprağa verildi - Son Dakika

Sahte alkolden hayatını kaybeden avukat toprağa verildi

13.10.2020 17:27
Sahte alkolden hayatını kaybeden avukat toprağa verildi, System.String[]

Kartal'da sahte alkol tüketimi sebebiyle hayatını kaybeden Avukat Oğuzhan Şahinoğlu'nun cenazesi toprağa verildi.

Kartal'da sahte alkol tüketimi sebebiyle hayatını kaybeden Avukat Oğuzhan Şahinoğlu'nun cenazesi toprağa verildi.

Geçtiğimiz günlerde oldukça fazla gündeme gelen sahte içki olayı dün Pendik'te yaşayan Avukat Oğuzhan Şahinoglu'nun ölümüne sebep olmuştu.

Avukat Oğuzhan Şahin"nin cansız bedeni kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Genç Avukatın cenaze namazına akrabaları göz yaşlarına hakim olamadı.

İstanbul Pendik'te ikamet eden ve bir çocuk babası olan Avukat Oğuzhan Şahinoğlu sahte alkol tüketimi sebebiyle kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Kemal K., Abdul K., ve Rahmi K. isimli şahıslarda yine sahte alkol tükettikleri gerekçesiyle Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Dün kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Oğuzhan Şahinoğlu ise bugün gözyaşları içerisinde Pendik Yeni Şeyhli mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze namazına katılan akrabaları göz yaşlarına hakim olamadı.

Şahinoğlu'nun en yakın arkadaşı olduğunu belirten, Celal Bozkurt, "Akşam Oğuzhan'ın evine gittiğimde gayet iyiydi fakat tek söylediği şey yorgun olduğu ve uyumak istediğiydi. Hastaneye gidelim dememe rağmen kabul etmedi. Oğuzhan'ın eşi gece 02.30'da beni aradı. Oğuzhan'ın ağırlaştığını ve hastaneye geçtiklerini söyledi. Daha sonra saat 04.00'da eşi beni tekrar aradığında Oğuzhan'ın kalbinin durduğunu söyledi, zaten saat 06.30'da da kendisini kaybettik" diye konuştu.

Aile üyelerinden Yusuf Keklik ise"Ölen kişi 36 yaşında bir genç, bu kasten cinayettir. Para hırsına bunların yapılması hoş bir şey değil. Çok üzgünüm. Bunların hesabı sorulmalı. Ben devletimize güveniyorum" dedi. - İSTANBUL

Sahte alkolden hayatını kaybeden avukat toprağa verildi
Sahte alkolden hayatını kaybeden avukat toprağa verildi
Sahte alkolden hayatını kaybeden avukat toprağa verildi
Sahte alkolden hayatını kaybeden avukat toprağa verildi
Sahte alkolden hayatını kaybeden avukat toprağa verildi
Sahte alkolden hayatını kaybeden avukat toprağa verildi

Zahit Şeyhanoğulları, Cenaze, Kartal, Alkol, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sahte alkolden hayatını kaybeden avukat toprağa verildi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek F.Bahçe, kulübün ceza alacağını söyleyen gazeteci Gökhan Dinç'i dava ediyor Acılı evlat, sahte içki nedeniyle yaşamını yitiren babasının yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı En tehlikeli ilçeler hangisi? İşte İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası Şiddetli fırtına Balıkesir'de hayatı olumsuz etkiledi, iş yerinin çatısı karayoluna fırlattı Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla kameralar önünde atıştı
İstanbul'un bazı ilçelerinde yağış başladı, trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı İstanbul'un bazı ilçelerinde yağış başladı, trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı         
17:57
Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, erken seçim çağrılarına yanıt verdi: Gündemimizde yok, zamanında yapılacak Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, erken seçim çağrılarına yanıt verdi: Gündemimizde yok, zamanında yapılacak         
17:37
Yunanistan istikşafi görüşmeler için ön şart koşmayı sürdürüyor Yunanistan istikşafi görüşmeler için ön şart koşmayı sürdürüyor         
16:57
Yunanistan'a ses etmeyen ABD'den Türkiye'ye skandal Oruç Reis suçlaması Yunanistan'a ses etmeyen ABD'den Türkiye'ye skandal Oruç Reis suçlaması         
16:48
Son Dakika: Türkiye-Sırbistan maçında localara yüzde 50 kapasite ile seyirci alınacak Son Dakika: Türkiye-Sırbistan maçında localara yüzde 50 kapasite ile seyirci alınacak         
16:44
Salda Gölü'nün 'Beyaz Adalar'ı son ziyaretçilerini ağırlıyor Salda Gölü'nün 'Beyaz Adalar'ı son ziyaretçilerini ağırlıyor         
16:06
Kedilere işkence görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı Kedilere işkence görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı         
15:41
Güreşçi genç, sosyal medyadan veda yazısı paylaşıp kendini vurdu: Düşenin dostu olmaz Güreşçi genç, sosyal medyadan veda yazısı paylaşıp kendini vurdu: Düşenin dostu olmaz         
15:00
Her şey bir anda oldu! Taksiden inen şahıs, birkaç saniye içinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atladı Her şey bir anda oldu! Taksiden inen şahıs, birkaç saniye içinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atladı         
14:33
Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek         
13:49
Büyükçekmece Gölü'nde su samuru görüntülendi Büyükçekmece Gölü'nde su samuru görüntülendi         
11:46
Giyimi ve konuşmasıyla dikkat çeken köy muhtarı sosyal medyada fenomen oldu Giyimi ve konuşmasıyla dikkat çeken köy muhtarı sosyal medyada fenomen oldu         
10:27
Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı         
09:17
Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor         
09:10
Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor         
08:52
Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! "İyi ki doğdun" notuyla sevgilisini paylaştı         
08:52
ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı         
00:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2020 18:21:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sahte alkolden hayatını kaybeden avukat toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei