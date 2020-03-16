Sahte dolarlarla inek alan dolandırıcılık zanlısını satıcı ve kardeşi yakaladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sahte dolarlarla inek alan dolandırıcılık zanlısını satıcı ve kardeşi yakaladı - Son Dakika

Sahte dolarlarla inek alan dolandırıcılık zanlısını satıcı ve kardeşi yakaladı

6 saat önce

Adana'da sahte olduğu belirlenen 10 bin dolarla 7 inek satın aldığı gerekçesiyle yakalanan zanlı tutuklandı.

Sahte dolarlarla inek alan dolandırıcılık zanlısını satıcı ve kardeşi yakaladı, System.String[]

Adana'da sahte olduğu belirlenen 10 bin dolarla 7 inek satın aldığı gerekçesiyle yakalanan zanlı tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesinde büyükbaş hayvan satıcılığı yapan Ahmet Akın, iş yerine gelip 7 inek satın almak isteyen ve kendisini "Mecit" ismiyle tanıtan kişiyle 10 bin dolara anlaştı.

Anlaştığı kişinin verdiği paranın sahte olabileceğini düşünen Akın, kardeşinden zanlıyı takip etmesini istedi, kendisi de döviz bürosuna gitti.

Döviz bürosunda dolarların sahte olduğunun anlaşılması üzerine Akın, kardeşini arayıp durumu anlatarak şüpheliyi yakalamasını istedi. Akın'ın kardeşi, durdurmaya çalıştığı zanlıyı kovalamaca sonucu yakaladı, arbede sırasında şüphelinin başındaki peruk düştü.

Zanlı, polis ekiplerine teslim edildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gerçek isminin "Vedat T" olduğunu belirlediği şüphelinin nitelikli dolandırıcılıktan iki suç kaydının olduğunu tespit etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında zanlı Vedat T, sahte dolarların olduğu çantayla görülüyor. Kamyona yüklenen inekler de görüntülere yansıyor.

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 10:36 Kaynak: AA
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