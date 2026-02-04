Sahte El Operasyonu: 21 Gözaltı, 12 Tutuklama - Son Dakika
Sahte El Operasyonu: 21 Gözaltı, 12 Tutuklama

Sahte El Operasyonu: 21 Gözaltı, 12 Tutuklama
04.02.2026 15:59
Kars merkezli dolandırıcılık şebekesi çökertildi, 21 şüpheli gözaltına alındı, 12'si tutuklandı.

KARS merkezli 5 ilde düzenlenen ve 'Sahte el' adı verilen operasyonda, sanal medyadan 'sosyal yardım' vaadiyle dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi. Gözaltına alınan 21 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal medya üzerinden nitelikli dolandırıcılık yapan şebekeyi takibe aldı. Instagram, Facebook, TikTok ve Messenger gibi platformlarda 'sosyal yardım' adı altında sahte paylaşımlar yapan şüphelilerin, vatandaşların hesaplarını ele geçirdiği ve banka hesap bilgilerini kullanarak haksız kazanç sağladığı belirlendi. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, Kars merkezli Batman, Kocaeli, Artvin ve Adana'da belirlenen 17 farklı adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. 21 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı, 1 kişinin daha yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Polis ekiplerinin derinleştirdiği araştırmada, şebekenin 52 kişiyi doğrudan dolandırdığı, 26 kişinin ise sanal medya hesaplarını ele geçirdiği tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılanlardan 3'ü hakkında adli kontrol kararı verilirken, 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Bilişim sistemlerini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme' suçlamalarıyla hakim karşısına çıkan 12 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sahte El Operasyonu: 21 Gözaltı, 12 Tutuklama - Son Dakika

16:23
Sahte El Operasyonu: 21 Gözaltı, 12 Tutuklama
