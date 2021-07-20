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Sahte hakimden akılalmaz bir skandal daha: Yargılama bile yapmış - Son Dakika

Sahte hakimden akılalmaz bir skandal daha: Yargılama bile yapmış

20.07.2021 17:54
Sahte hakimden akılalmaz bir skandal daha: Yargılama bile yapmış, System.String[]

Ailesini ve eşini yıllarca kandıran sahte kadın hakim Zeliha Özdemir olayına ilişkin yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Savcı eşinin soruşturması sonucunda yalanı ortaya çıkan kadının, isim benzerliği olan gerçek hakimin ismini kullanarak yargılama yaptığı öğrenildi.

Antalya'da yaşanan skandal olayda Zeliha Özdemir, ailesini ve eşini yıllar boyunca kandırdı. Aslında Adalet Meslek Yüksekokulu mezunu olan Zeliha Özdemir, ailesine Hukuk Fakültesi'nden mezun olduğunu ve hakimliğe kadar yükseldiğini söyledi.

Bu sayede Cumhuriyet Savcısı Alper Tunçer ile kurduğu arkadaşlığı ilerletip evlenen savcının yalanı, eşinin yaptığı sorgulama sonucunda çıktı. Olayın yeni detayına göre ise kendisiyle aynı taşıyan Zeliha Özdemir'in Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) kullanarak yapılan bir yargılamaya katıldığı ortaya çıktı.

SİCİL NUMARASI BİLGİLERİNİ ELE GEÇİRDİ

Zeliha Özdemir, ailesine Hukuk Fakültesi'nde okuduğu yalanının söylemekle kalmadı, adının ve soyadının aynı olduğunu fark ettiği hâkim Zeliha Özdemir'in sicil numarası gibi bilgilerini ele geçirerek sahte kimlik hazırladı. 2017'de kendi fotoğrafıyla kimlik hazırlayan, sahte kimlikle spor salonuna üyelik yaptırıp otomobili için kasko indiriminden bile faydalanan sahte hâkim, Antalya Adliyesi'ne giderek kendisini "Çeşme Hâkimi" diye tanıttı.

CUMHURİYET SAVCISIYLA DÜNYAEVİNE GİRDİ

Antalya'ya geçici görevle HSK Müfettişi olarak görevlendirildiğini ancak çocuğunun hastalığı nedeniyle göreve başlayamadığı yalanını söyleyen Zeliha Özdemir, 'gerçek bir hâkim' gibi mesai yaptı, arkadaşlıklar kurdu. Bu sırada Cumhuriyet Savcısı Alper Tunçer ile kurduğu arkadaşlığı ilerletip savcı ile evlendi.

YALANINI, EŞİ ORTAYA ÇIKARDI

Evlenip Tunçer soy ismini de alan Özdemir, eşiyle yargı mevzuatını tartışıp birçok konuda istişarelerde dahi bulunuyordu. Ancak Zeliha Özdemir'in 4 yıl süren yalanı demir parmaklıklar ardından son buldu. 5 Nisan'da Antalya Havaalanı'nda sahte kimliğini çantasında bulamayınca polise gidip kayıp başvurusunda bile bulunan Zeliha Özdemir'in yalanını evlendiği savcı ortaya çıkardı.

Sahte kadın hakimden akılalmaz bir skandal daha: Adliyeye gidip yargılama yapmış

LİSTELERDE NEDEN YER ALMADIĞINI SORDU

Gerçek hâkim Zeliha Özdemir evlenmiş ve soy ismi değişmişti. Bu sebeple artık çakma Zeliha Özdemir, HSK atama listelerinde yoktu. Uzun süre göreve başlamadığı için maaş alamadığı yalanını sürdüren Zeliha Özdemir'in eşi savcı Alper Tunçer, HSK ile irtibata geçerek eşinin neden listelerde yer almadığını sorunca gerçeği öğrendi.

HAKKINDAKİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Antalya'da Adalet Meslek Yüksekokulu mezunu Zeliha Özdemir, ailesine Hukuk Fakültesi'nde okuduğu yalanının söylemekle kalmadı, adının ve soyadının aynı olduğunu fark ettiği hâkim Zeliha Özdemir'in sicil numarası gibi bilgilerini ele geçirerek sahte kimlik hazırladı. 2017'de kendi fotoğrafıyla kimlik hazırlayan, sahte kimlikle spor salonuna üyelik yaptırıp otomobili için kasko indiriminden bile faydalanan sahte hâkim, Antalya Adliyesi'ne giderek kendisini "Çeşme Hâkimi" diye tanıttı.

GERÇEK BİR HAKİM GİBİ MESAİ YAPTI, CUMHURİYET SAVCISI İLE EVLENDİ

Antalya'ya geçici görevle HSK Müfettişi olarak görevlendirildiğini ancak çocuğunun hastalığı nedeniyle göreve başlayamadığı yalanını söyleyen Zeliha Özdemir, 'gerçek bir hâkim' gibi mesai yaptı, arkadaşlıklar kurdu. Bu sırada Cumhuriyet Savcısı Alper Tunçer ile kurduğu arkadaşlığı ilerletip savcı ile evlendi.

YALANINI EVLENDİĞİ SAVCI ORTAYA ÇIKARDI

Evlenip Tunçer soy ismini de alan Özdemir, eşiyle yargı mevzuatını tartışıp birçok konuda istişarelerde dahi bulunuyordu. Ancak Zeliha Özdemir'in 4 yıl süren yalanı demir parmaklıklar ardından son buldu. 5 Nisan'da Antalya Havaalanı'nda sahte kimliğini çantasında bulamayınca polise gidip kayıp başvurusunda bile bulunan Zeliha Özdemir'in yalanını evlendiği savcı ortaya çıkardı.

NEDEN LİSTELERDE YER ALMADIĞINI SORDU

Gerçek hâkim Zeliha Özdemir evlenmiş ve soy ismi değişmişti. Bu sebeple artık çakma Zeliha Özdemir, HSK atama listelerinde yoktu. Uzun süre göreve başlamadığı için maaş alamadığı yalanını sürdüren Zeliha Özdemir'in eşi savcı Alper Tunçer, HSK ile irtibata geçerek eşinin neden listelerde yer almadığını sorunca gerçeği öğrendi.

KAMU GÖREVİNİ USULSÜZ ÜSTLENME

Savcının şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada Zeliha Özdemir, Sulh Ceza Hâkimliği'nce tutuklanarak cezaevine konuldu. Tunçer ise sahte kimlikli boşanma davası açtı. Özdemir hakkında, "Resmi belgede sahtecilik ve kamu görevini usulsüz üstlenme" gibi suçlardan başlatılan soruşturma sürüyor.

"BEN DE BU DURUMDA RAHATSIZIM"

Sabah'a konuşan Hâkim Zeliha Özdemir, "Durumu öğrenince hemen suç duyurusunda bulundum, soruşturma devam ediyor. Yargıya taşınan bir durum söz konusuyken konuşmam doğru olmaz. Bu olaydan dolayı ben de rahatsızlık duyuyorum" dedi. Cumhuriyet Savcısı Alper Tunçer'e ise ulaşılamadığı aktardı.

YARGILAMAYA BİLE KATILMIŞ

Öte yandan sahte hâkim Zeliha Özdemir'in hâkim kılığına girerek, cübbeli bir şekilde hâkim makamında oturarak, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) kullanarak yapılan bir yargılamaya katıldığı ortaya çıktı.

Sahte hakimden akılalmaz bir skandal daha: Yargılama bile yapmış

Cumhuriyet Savcısı, Antalya, SEGBİS, Savcı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sahte hakimden akılalmaz bir skandal daha: Yargılama bile yapmış - Son Dakika


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