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Sahte Kovid-19 aşı kartı kullanan ABD'li kadın Hawaii'de yakalandı - Son Dakika

Sahte Kovid-19 aşı kartı kullanan ABD'li kadın Hawaii'de yakalandı

02.09.2021 22:06
Sahte Kovid-19 aşı kartı kullanan ABD'li kadın Hawaii'de yakalandı, System.String[]

NEW ABD'ye bağlı Hawaii Adası'na tatile giden Amerikalı kadın, sahte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı belgesi kullanmaktan gözaltına alındı.

NEW ABD'ye bağlı Hawaii Adası'na tatile giden Amerikalı kadın, sahte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı belgesi kullanmaktan gözaltına alındı.

Hawaii basınındaki haberlere göre, 24 yaşındaki Amerikan vatandaşı Chole Mrozak, ilaç firması Moderna'yı anımsatan "Maderna" ismiyle düzenlediği sahte aşı kartı nedeniyle birkaç gün gözaltında tutuldu.

Hawaii yerel yönetiminin Kovid-19 önlemleri kapsamında ziyaretçilere şart koştuğu 10 günlük karantina zorunluluğunu aşmak için 23 Ağustos'ta sahte belgeyle Ada'ya giriş yaptığı anlaşılan kadın, tatil dönüşü Hawaii havalimanında polis tarafından yakalandı.

Mrozak'ın, Illionis'te yaşamasına rağmen aşı kartında Delaware eyaletinde aşı olduğunun yazması ve harfler üzerinde oynama yapılmış olması polislerin gözünden kaçmadı.

Hawaii'nin Kovid-19 acil durum kurallarını ihlal etmek ve yanlış beyanda bulunmaktan suçlanan genç kadının, duruşmaya kadar 2 bin dolarlık kefaletle serbest bırakıldığı bildirildi.

Hawaii Başsavcılık Departmanı Sözcüsü geçen ay, aşı kartları üzerine oynama yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan iki turistin bir yıla kadar hapis veya 5 bin dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabileceklerini açıklamıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sahte Kovid-19 aşı kartı kullanan ABD'li kadın Hawaii'de yakalandı - Son Dakika


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