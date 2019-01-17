Sahte Mahkeme Kararı ile Çek Sahiplerini Dolandıran Karı-koca Yakalandı
1 saat önce
Kayseri'de ticari amaçla verilen çeklerin ödemesini durdurmak için sahte mahkeme kararı düzenleyen ve şahısları dolandırdıkları tespit edilen çift yakalanarak gözaltına alındı.
Kayseri
'de ticari amaçla verilen çeklerin ödemesini durdurmak için sahte mahkeme kararı düzenleyen ve şahısları dolandırdıkları tespit edilen çift yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Kayseri Emniyet Müdürlüğü
ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, ticari amaçla vermiş oldukları çeklerin ödemesini durdurmak için sahte mahkeme kararları düzenleyerek veya çeklerin çalındığını iddia ederek şahısları dolandırdığı tespit edilen A.D. ve eşi H.D. düzenlenen operasyonla yakalandı.
Haklarında işlem başlatılan çiftten A.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken karısı H.D. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:43 Kaynak: İHA
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