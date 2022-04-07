Sahte parayla cep telefonu satın aldığı iddia edilen zanlı yakalandı - Son Dakika
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Sahte parayla cep telefonu satın aldığı iddia edilen zanlı yakalandı

07.04.2022 09:45
Sahte parayla cep telefonu satın aldığı iddia edilen zanlı yakalandı

Edirne'de sahte parayla telefon satın aldığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Edirne'de sahte parayla telefon satın aldığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Bir pazarlama firmasının müdürü K.E, cep telefonunu satmak için sanal satış mağazalarından birine ilan verdi.

Bir alıcı, telefonu satın almak istediği mesajını iletti.

Bunun üzerine alıcı ile buluşan K.E, 9 bin 600 lirayı nakit olarak Saraçlar Caddesi'nde teslim aldı.

Bankaya yatırmak istediğinde paraların sahte olduğunu öğrenen K.E, şikayetçi oldu.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri sanal mağazada farklı bir isimle kullanıcı adı alan kişinin temizlik görevlisi A.O. olduğunu belirledi.

"Dolandırıcılık", "kasten yaralama", "tehdit", "hakaret" suçlarından kaydı olduğu tespit edilen A.O'nun "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçu kapsamında firari olduğu ve Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçu kapsamında aranması olduğu belirlendi.

Ekipler iki adreste yaptıkları aramada zanlıyı yakaladı.

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Saraçlar Caddesi, Dolandırıcılık, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sahte parayla cep telefonu satın aldığı iddia edilen zanlı yakalandı - Son Dakika


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