Sahte parayla esrar ticaretine 3 gözaltı - Son Dakika
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Sahte parayla esrar ticaretine 3 gözaltı

06.04.2022 13:57
Sahte parayla esrar ticaretine 3 gözaltı

Tekirdağ'da polis ekipleri, sahte para vererek uyuşturucu ticareti yapan 3 kişiyi yakalarken, yarım kilogram uyuşturucuya el koydu.

Tekirdağ'da polis ekipleri, sahte para vererek uyuşturucu ticareti yapan 3 kişiyi yakalarken, yarım kilogram uyuşturucuya el koydu.

Olay, Kapaklı ilçesi Bahçelievler Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi'nde meydana geldi. Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli bir araçta arama gerçekleştirdi. Araçta bulunan 3 kişinin üzerinde ve araçta yapılan aramalarda 100 grama yakın uyuşturucu madde ve 600 TL sahte para ele geçirildi.

Konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde de arama yaptı. Aramalarda 400 grama yakın uyuşturucu bulundu. Polis, toplamda yarım kilogram uyuşturucuya el koyarken H.B., E.K. ve M.M. adlı 3 kişi gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

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Uyuşturucu Ticareti, Tekirdağ, Kapaklı, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sahte parayla esrar ticaretine 3 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sahte parayla esrar ticaretine 3 gözaltı - Son Dakika
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