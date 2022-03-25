Sahte plaka KGS'ye takıldı - Son Dakika

Nevşehir'de kent merkezine giriş yaptığı tespit edilen sahte plakalı otomobil, KGYS-Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına takıldı.

Edinilen bilgiye göre Nevşehir'e giriş yapan 44 plakalı otomobilin plakasının sahte olduğu Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğüne bağlı KGYS-Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına takıldı. Aracı takibe alan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede aracı durdurdu. Otomobilde yapılan kontrollerde aracın üzerinde takılı bulunan ve 44 ile başlayan plakanın sahte olduğu, gerçek plakasının 50 olduğunu tespit etti.

Araca trafik yönünden 10 bin 930 TL idari para cezası uygulanırken, aracı kullanan şahsa da 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçundan adli işlem başlatıldı. - NEVŞEHİR