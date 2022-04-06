Sahte plakalı araçla akaryakıt çalan hırsızların savunması pes dedirtti - Son Dakika
Üye Girişi

Sahte plakalı araçla akaryakıt çalan hırsızların savunması pes dedirtti

06.04.2022 12:02
Sahte plakalı araçla akaryakıt çalan hırsızların savunması pes dedirtti

Kastamonu'nun Cide ilçesinde çalıntı plakayı taktıkları araçla ile akaryakıt istasyonundan aldıkları akaryakıtın ücretiniödemeden kaçan şahıslar, jandarma ekipleri tarafından yakalandı Suçlarını itiraf eden şahısların, akaryakıt ücretlerinin pahalı olması sebebiyle suçu işlediklerini...

Kastamonu'nun Cide ilçesinde çalıntı plakayı taktıkları araçla ile akaryakıt istasyonundan aldıkları akaryakıtın ücretini

ödemeden kaçan şahıslar, jandarma ekipleri tarafından yakalandı Suçlarını itiraf eden şahısların, akaryakıt ücretlerinin pahalı olması sebebiyle suçu işlediklerini söyledikleri öğrenildi.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde M.Ö. (60) isimli bir vatandaşın aracının plakaları çalındı. Vatandaşın ihbarı üzerine Cide İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri inceleme başlattı. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından da Plaka Tanıma Sisteminden ve Kastamonu ili genelinde bulunan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi çalınan plakaların takibine başlanıldı.

BOLU'DA YAKALANDILAR

Ekipler, çalınan plakaların Fiat marka başka bir araca takıldığını tespit etti. Çalınan plakaları takan aracın Cide ilçe merkezinde faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonuna giderek 45 litre yakıt aldıktan sonra ücret ödemeden kaçtığı belirlendi. JASAT ekipleri, akaryakıt alarak kaçan araca, daha sonra kendi plakalarının takıldığı tespit edildi. Bolu'nun Gerede ilçesinde düzenlenen operasyonla araç durduruldu. Araçta bulunan S.K. (28) ve M.G. (45) gözaltına alındı.

SAVUNMALARI PES DEDİRTTİ

Cide İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen şüpheliler suçlarını itiraf etti. Şahısların verdikleri ifadesinde akaryakıt pahalılığından dolayı ilçede tanınmamalarını da fırsat bilerek olayı gerçekleştirdiklerini ve pişman olduklarını söyledikleri öğrenildi. Şahısların çaldıkları plakalar ise Cide sahilinde bulundu.

S.K. ve M.G., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

(Vedat Yunus İkizoğlu - Erdem Demirci/ İHA)

Sahte plakalı araçla akaryakıt çalan hırsızların savunması pes dedirtti
Sahte plakalı araçla akaryakıt çalan hırsızların savunması pes dedirtti
Sahte plakalı araçla akaryakıt çalan hırsızların savunması pes dedirtti

YORUMLAR
500
Malatya'da pes dedirten hırsızlık... Bahçesindeki 150 kayısı ağacını söküp çaldılar Malatya'da pes dedirten hırsızlık... Bahçesindeki 150 kayısı ağacını söküp çaldılar Yusufeli yeni yerleşim yerindeki kabloları çalan hırsızlar yakalandı Yusufeli yeni yerleşim yerindeki kabloları çalan hırsızlar yakalandı

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sahte plakalı araçla akaryakıt çalan hırsızların savunması pes dedirtti - Son Dakika


Son Dakika
12:46 Hastaların pencereden muayene edildiği görüntüler için İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti
12:40 İsmail Kartal'ın Arda Güler ile eğlenceli gol çalışması beğeni topladı
12:11 İYİ Partili Ağıralioğlu istifa beklentilerini boşa çıkardı: Görev değişikliği genel başkanların uhdesindedir
12:07 Ragbi maçında inanılmaz olay! Maç esnasında bacağına korner direği saplandı
12:05 "Tacizci" diye damgalanıp öldürülmüştü, gerçek ortaya çıktı: Ergün Arslan kız çocuğuna tacizi engellemek isterken arbedede can vermiş
11:49 İYİ Parti grubunda kahkaha dolu anlar: Akşener atılan slogana "Ay korkuttun beni be!" diye takıldı
10:35 Aleyna Tilki'nin saplantı hayranına açtığı davada şaşırtan detay: Evinin krokisi varmış
11:31 Siopis'e tokat atan Cyle Larin özür diledi: Bir an kendimi kaybettim
11:30 Vaktinden önce ezan sesi dinletip orucu bozdurdu! Bir de bu anları sosyal medyada paylaşıp eğelendi
11:30 Altın fiyatlarında son durum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 12:54:30. #1.13#
SON DAKİKA: Sahte plakalı araçla akaryakıt çalan hırsızların savunması pes dedirtti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement