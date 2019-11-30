Son Dakika Haberleri: Şair Anday'ın Beşiktaş'taki heykelini yakmak isteyen 4 kişi yakalandı
Son Dakika Güncel Şair Anday'ın Beşiktaş'taki heykelini yakmak isteyen 4 kişi yakalandı - Son Dakika

Şair Anday'ın Beşiktaş'taki heykelini yakmak isteyen 4 kişi yakalandı

6 saat önce

Beşiktaş Kaymakamlığı, şair Melih Cevdet Anday'ın heykelini yakmak isteyen 4 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Beşiktaş Kaymakamlığı, şair Melih Cevdet Anday'ın heykelini yakmak isteyen 4 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Kaymakamlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Süleyman Seba Caddesi'ndeki Şairler Parkı'nda bir grubun Şair Melih Cevdet Anday'ın heykelini yakmak istediği belirtilerek, "Emniyet birimlerimiz tarafından olaya müdahale edilerek dört kişi gözaltına alınmış ve haklarında gerekli adli işlemler başlatılmıştır." denildi.

Şair Anday'ın Beşiktaş'taki heykelini yakmak isteyen 4 kişi yakalandı

Melih Cevdet Anday, Beşiktaş, Twitter, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 11:51 Kaynak: AA
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