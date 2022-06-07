Şair ve yazar Cahit Zarifoğlu kabri başında anıldı - Son Dakika
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Şair ve yazar Cahit Zarifoğlu kabri başında anıldı

07.06.2022 19:25
Şair ve yazar Cahit Zarifoğlu kabri başında anıldı

Şair ve yazar Cahit Zarifoğlu, vefatının 35. yıl dönümünde kabri başında Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla yad edildi.

Şair ve yazar Cahit Zarifoğlu, vefatının 35. yıl dönümünde kabri başında Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla yad edildi.

Üsküdar Belediyesi ve Üsküdar Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Küplüce Mezarlığı'nda düzenlenen programda konuşan yazar Osman Koca, Cahit Zarifoğlu'nun çok yönlü bir kişilik olduğunu söyledi.

Zarifoğlu'nu sadece bir şair olarak düşünmenin büyük bir yanılsama olacağını ifade eden Koca, "Cahit Zarifoğlu güçlü şiirinin yanı sıra özellikle düz yazı ve çocuk edebiyatı alanında ürettiği eserlerle de örneğine az rastlanır bir düşünce insanıdır." dedi.

Yazar Furkan Çalışkan da Zarifoğlu'nun hayatında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Şiirle, babamın dolabında bulduğum 'Mavera' dergisi aracılığıyla tanıştım. Cahit Zarifoğlu, hayatımın seyrini değiştiren insandır. Bunca zaman geçtikten sonra anladım ki ülkemizin derin imgesi Cahit Zarifoğlu, eserlerinde kendisini gösteriyor. Çünkü onun tüketilebilir bir imgesi yok, her okumanızda farklı anlamlar kazanan bir değere sahip. Eserleri her çağda, her zaman ve her nesilde karşılık buluyor." diye konuştu.

Anma programında Küplüce Cahit Zarifoğlu İlkokulu öğrencileri tarafından Zarifoğlu'nun şiirleri seslendirildi, usta şairin torunu Melike Hüma Koç da dedesi için yazdığı şiiri okudu.

Programa Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, edebiyatçılar Müstakim Haksal, Nurettin Durman, Şakir Kurtulmuş, Ali Kemal Temizer ile Asım Gültekin Gençlik Merkezi öğrencilerinin yanı sıra Cahit Zarifoğlu'nun ailesi, dostları ve sevenleri katıldı.

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Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Üsküdar Belediyesi, Cahit Zarifoğlu, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şair ve yazar Cahit Zarifoğlu kabri başında anıldı - Son Dakika

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