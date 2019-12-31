Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'den yeni yıl mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'den yeni yıl mesajı - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'den yeni yıl mesajı

7 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'den yeni yıl mesajı, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yüce, mesajında, 2019 yılında Sakarya'ya ve memlekete hizmet etme onuruna nail olduklarını belirterek, 2020'de Sakarya'da hizmetlerin yılı olacağını kaydetti.

Altyapı, üstyapı, çevre, ulaşım, tarım, turizm, kültür, kentsel yenilenme ve diğer tüm başlıklara ilişkin çalışmaları 2020'de Sakarya'ya hediye edeceklerini aktaran Yüce, yeni yılın insanlığa sağlık, huzur ve barış getirmesi temennisinde bulundu.

Yerel seçimlerin ardından göreve geldiği günden bu yana şehre hizmet sunmaya ve vatandaşların yaşam standartlarını arttırmaya yönelik gayretlerinin olduğunu ifade eden Yüce, "İnşallah 2020 yılında da şehrimizin ve vatandaşlarımızın hizmetine önemli yatırımları sunacağız. Yeni yılda yeni hizmetler, yeni projeler, yeni umutlar ve yeni adımlarla yola devam edeceğiz. Her alanda örnek çalışmalara imza atacak, şehrimizin geleceğini garanti altına alacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada ayrıca 2020 Dünya Dağ Bisikleti Şampiyonası'nın Türkiye'de ilk defa Sakarya'da yapılacağını anımsatan Yüce, "Bu organizasyon için hazırlıklarımızı tamamladık. Şehrimizin dünyaya tanıtımına olanak sağlayacak organizasyona en iyi şekilde ev sahipliği yapacağız." ifadesini kullandı.

Yüce, açıklamasında şehre yapacakları çevre, ulaşım, raylı sistemler, altyapı, eğitim, tarım alanlarındaki yeni projeler hakkında bilgiler verdi.

Ekrem Yüce, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 06:16 Kaynak: AA
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