Sakarya\'da 1487 Aranan Kişi Yakalandı

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, kentte aralık ayında gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan bin 487 şahsın yakalandığını, trafik denetimlerinde ise 91 milyon liranın üzerinde ceza uygulandığını bildirdi.

Rahmi Doğan, Valilikte düzenlenen 'Aylık Asayiş Bilgilendirme Toplantısı'nda, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından, 1-31 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Doğan, kent genelindeki operasyonlarda 2 bin 635 şüphelinin yakalandığını, haklarında adli ve idari işlem yapıldığını belirtti. Vali Doğan yakalanan şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında ise, "Bin 142 kilogram sentetik cannabinoid, 1 kilo 147 gram sentetik cannabinoid ham maddesi, 197 bin 118 adet içimlik emdirilmiş sentetik cannabinoid hammaddesi, 3 bin 909 adet uyuşturucu hap, 586 gram skunk, 24 gram amfetamin, 401 gram metamfetamin, 15 bin 248 gram esrar, 3 kök kenevir, 25 gram kokain, 21 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 5 adet hassas terazi, 9 bin 612 adet paket sigara, 7 milyon 896 bin 990 adet dolu ve boş makaron, 2 adet sigara yapım makinesi, 303 kilogram tütün, 140 adet paketlenmiş tütün, 36 kilogram nargile tütünü, 40 kilogram nargile kömürü, 2 bin 352 adet şişe alkol, 459 litre alkol, 210 litre etil alkol, 7 kilogram alkol yapımında kullanılan anason tohumu, 2 adet etil alkol damıtma düzeneği, 59 adet alkollü içki aroma kiti, 6 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu, bin 473 adet cep telefonu aksesuarı, 4 adet akıllı saat, 2 adet gümrük kaçağı jeneratör, 8 adet tarihi obje, 2 adet kesici ve delici alet, 200 adet sahte parfüm, 2 adet sahte plaka, 1 adet sahte pasaport, 12 adet muhtelif kazı malzemesi, 575 adet sahte/taklit ayakkabı, 2 bin 080 adet sahte/taklit konfeksiyon malzemesi, 110 kilogram kaçak çay, 80 kilogram kaçak kahve, 20 kilogram zeytinyağı, 2 adet dedektör, 72 adet ruhsatsız tabanca, 39 adet ruhsatsız tüfek, 12 adet kurusıkı tabanca, 3 bin 749 adet mühimmat, çalıntı 5 oto, 7 motosiklet, 9 bisiklet ele geçirilmiştir. Kumar oynadığı tespit edilen 22 şahsa adli/idari işlem uygulanmış ve 4 iş yeri geçici süreyle mühürlenmiştir" dedi.

Aranan bin 487 kişi yakalandı

Denetimlerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan bin 487 kişinin yakalandığını vurgulayan Doğan, "133 şahıs ifadeye yönelik, 214 şahsın, 0-5 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası, 24 şahsın, 5-10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası, 12 şahsın, 10-20 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası, 5 şahsın, 20-30 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası, 2 şahsın, 30 yıl üzeri kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edilmiştir. DEAŞ, PKK/KCK, FETÖ/PDY ve Terörizmin Finansmanına yönelik yapılan çalışmalarda 24 şüpheli yakalanmış olup, 7 şahıs tutuklanmıştır. Göçmen kaçakçılığı çerçevesinde 7 organizatöre, 341 yabancı uyruklu şahsa adli/idari işlem yapılmış olup, 1 şahıs tutuklanmıştır" diye konuştu.

Trafikte 91 milyonun liranın üzerinde ceza

Trafik denetimlerinde 237 bin 500 aracın kontrol edildiğini dile getiren Doğan, "Kural ihlali yapan ve eksikliği bulunan 36 bin 884 araca yasal işlem yapılmış, 2 bin 208 araç trafikten men edilmiştir. 527 adet sürücü belgesi alkol, uyuşturucu, drift, ceza puanı aşımı gibi sebeplerden dolayı geri alınmıştır. Abartı egzozdan 249 araca, yüksek sesle müzik dinleyen 253 araca, hatalı parktan 3 bin 928 araca cezai işlem uygulanmış, 255 araç otoparka çekilmiştir. Toplam 91 milyon 97 bin 161 lira trafik idari para cezası karar tutanağı düzenlenmiştir" şeklinde konuştu.

Denizde yasa dışı faaliyete ceza kesildi

Vali Doğan, Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından deniz araçlarına yönelik kontrollerinden söz ederek, "Aranan şahısların yakalanmasına yönelik 372 şahsa UYAP sorgulaması ve 111 yabancı uyruklu şahsa İnterpol sorgulaması yapılmıştır. 69 adet deniz aracı kontrol edilmiştir. Yasa dışı faaliyetler icra eden 13 şahsa yasal işlem ve toplamda 667 bin 52 TL idari para cezası uygulanmıştır. 32 adet balıkçı gemisinde bulunan 58 bin 84 litre yakıta Ulusal Marker ve ÖTV'siz yakıt denetimi yapılmıştır. Deniz üzerine serilmiş isimsiz, plakasız ve markasız 350 metre misina ağına el konulmuştur" ifadelerini kullandı. - SAKARYA