Ekonomi

Sakarya'da 2025 İstihdam Verileri Açıklandı

29.01.2026 17:16
Sakarya'da 2025 istihdam verileri değerlendirildi, SGK'lı çalışan sayısı 282 bin 472'ye ulaştı.

Sakarya'da 2025 iş gücü ve istihdam verileri paylaşıldı.

Sakarya Valisi Rahmi Doğan başkanlığında düzenlenen İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2026 yılı 1. Olağan Toplantısı'nda, 2024–2025 yıllarına ait dönemsel istihdam faaliyetleri üyelerle paylaşıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamı öncesi Mart 2023'te 276 bin 659 olarak kaydedilen SGK'lı çalışan sayısının, Kasım 2025 itibariyle 282 bin sınırını aştığı belirtildi.

Sakarya Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile 2025 yılında 29 bin 229 kişinin istihdama katıldığı bildirilen açıklamada, Sakarya Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliğine kayıtlı iş yeri sayılarının 35 bin 432 olarak değişmediği, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası kayıtlarına göre ise yeni kurulan ve faaliyetine devam eden şirket sayılarında yüzde 6'lık artışla 19 bin 260 olarak gerçekleştiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Doğan, kayıtlı istihdamın EYT ile ilgili düzenleme öncesi seviyeye ulaştığını ifade etti.

Sakarya'da üretim ve istihdamın istikrarlı şekilde devam ettiğini vurgulayan Doğan, "SGK verilerine göre 2025 Kasım itibarıyla 4/A sigortalı çalışan sayısının 282 bin 472, 4/B sigortalılar (BAĞKUR) 36 bin 699, 4/C sigortalılar (Emekli Sandığı) 42 bin 286, toplamı da 364 bin 457 olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, SGK kayıtlarındaki iş yeri sayılarının yaklaşık yüzde 4'lük artışla 32 bin 346'ya ulaştığı görülmüştür. Bu tablo, ilimizde üretimin ve istihdamın bundan sonraki süreçte de istikrarlı şekilde devam edeceğini göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

İŞKUR İl Müdürü Tekin Kaya, işverenlerden 2025 yılından itibaren 52 bin 910 kişilik iş gücü talebi alındığı, iş arayan 29 bin 229 kişinin ise kurum aracılığıyla istihdama katıldığını belirtti.

Kaya, kurum aracılığıyla işe yerleşenlerden 11 bin 557'sinin kadın, 10 bin 686'sının genç, 827'sinin de engelli olduğunu aktararak, ayrıca 470 milyon lira ödenekle düzenlenen istihdam garantili kurslar ve çeşitli programlardan 10 bin 100 kişinin faydalandığını paylaştı.

Toplantıda, 2025 yılının istihdam verileri ile il genelinde yürütülen istihdam ve mesleki eğitim faaliyetleri ve gelecek döneme ilişkin çalışmalar ele alındı, İŞKUR Sakarya İl Müdürlüğünün hedef ve performans sistemine ilişkin çalışmaları değerlendirildi.

Kaynak: AA

