Son Dakika Haberleri: Sakarya'da 26 bin tavuk selde telef oldu
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Sakarya'da 26 bin tavuk selde telef oldu

28 dakika önce

Sakarya'da 26 bin tavuk selde telef olduSakarya'nın Kocaali ilçesinde Melen Çayı'nın taşması sonucu su basan tavuk çiftliğindeki 26 bin tavuk telef oldu.

Sakarya'da 26 bin tavuk selde telef oldu
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde Melen Çayı'nın taşması sonucu su basan tavuk çiftliğindeki 26 bin tavuk telef oldu.
Düzce'nin ilçelerinin yanı sıra Kocaali ilçesine bağlı Melen köyü de sel felaketinden etkilendi. Melen Çayı'nın taşması sonucu köyde bulunan Hüseyin Ergün'e ait tavuk çiftliğini su bastı. Çiftlikte 26 bin tavuk selde telef oldu. Sel sularının çiftliği basma anını görüntüleyen Ergün, Hiçbir şey kalmadı, 26 bin hayvan telef oldu dedi.
Sakarya'da 26 bin tavuk selde telef oldu
Kocaali, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 04:02 Kaynak: DHA
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