Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus Timleri, Adapazarı ilçesinde uygulama yaptıkları sırada Aziz Duran Parkı'nda bir kedinin sahipsiz köpeklerden korkarak ağaca tırmandığını ve inemediğini fark etti.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ağaçta mahsur kalan kediyi polis ekipleri kurtardı - Son Dakika

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