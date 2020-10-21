Bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Sakarya'nın Geyve ilçesinde, tırın bariyerlere çarpması sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
D-650 kara yolunda Sakarya istikametine giden Özkan K'nin kullandığı 26 E 9140 plakalı tır, Alifuatpaşa Mahallesi yakınlarında bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araç içerisinde sıkışan sürücü, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Geyve İtfaiye Grup Amirliği kaza kırım ve 112 Acil Servis ekiplerince kurtarıldı.
Yaralı sürücü, ambulansla Geyve İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
- Kaynak: AA
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