İncilli Mahallesi Cemalettindere Caddesi'nde Suriye uyruklu olduğu öğrenilen iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle bıçaklı kavga çıktı.

Kaynak: AA

Sakarya, Suriye, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sakarya'da bıçaklı kavgada yaralanan 3 kişiden 1'i öldü - Son Dakika

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